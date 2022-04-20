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Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Ukrayna askerlerinden Rusya'nın ültimatomuna flaş yanıt

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Mariupol
Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Ukrayna askerlerinden Rusyanın ültimatomuna flaş yanıt

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş Ukrayna'nın doğusuna kaymış durumda. Mariupol için ültimatom veren ve 'ya teslim olun ya da ölün' uyarısında bulunan Rusya verdiği süreyi uzattı. Ukrayna ordusundan ise Rusya'yı tabiri caizse şoke eden bir yanıt geldi. İşte Rusya - Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...

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Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiği, kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklanmıştı.

Rusya burada sıkışan askerler için yeni bir ültimatom yayınladı. Dün 'ya teslim olun ya da ölün' mesajı veren Moskova, teslim olacak askerler için insani koridorların açıldığını duyurdu.

Verdiği süreyi uzatan Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerin Moskova saatiyle 14:00'den itibaren askeri operasyonlarını durdurmaları durumunda zarar görmeyeceklerinin garantisini verdi.

RUSYA'YA BÖYLE YANIT VERDİLER

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Ukrayna'nın bu teklife Rus tankalarını imha ettiği görüntüleri yayınlayarak cevap verdiğini yazdı.

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'Ukrayna birlikleri Putin'in 'teslim ol ya da öl' ültimatomuna Rus tankını havaya uçurarak yanıt verdi' denilen haberde görüntülerin kentte savaşan Azak Taburu'ndan geldiği bilgisinin altı çizildi.

İŞTE RUSYA'NIN ŞARTLARI

İlk olarak Pazar günü 'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı.

Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi.

DONBASS SAVAŞI BAŞLADI

Ukrayna'daki krizin akıbetini belirleyeceği belirtlilen Donbass savaşı resmen başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus ordusunun fiili olarak Donbass bölgesine bu taarruz başlattığını duyurdu.

Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Ukrayna askerlerinden Rusyanın ültimatomuna flaş yanıt

DONBAS PUTİN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Rus ordusu Kiev'den çekildikten sonra tüm gücü ile ülkenin doğusuna saldırıyor. Peki Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi Putin için neden önemli?

Rus yetkililer, Ukrayna'nın doğusundaki, Rusya destekli ayrılıkçıların işgalden önce geniş topraklara sahip olduğu Donetsk ve Luhansk'a atfen Donbass bölgesinin 'tamamen kurtarılmasına' odaklanacaklarını söylemişti.

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Batılı yetkililer, Rusya'nın Donbas bölgesindeki asker sayısını iki, hatta üç katına çıkarmasını beklediklerini söylüyor.

Bölgeden gelen haberler ve uydu fotoğrafları da Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod, Voronezh ve Rostov bölgelerinde yığınak yaptığına işaret ediyor.

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Takviye güçler, Ruslar'ın güneyden ilerlemesini desteklemek için Harkov bölgesine de gönderiliyor. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre İzyum'dan Slovyansk'ta ilerleyip, Ukrayna güçlerini çembere almayı umuyorlar.

Rusya lideri Vladimir Putin Donbass dediğinde, Ukrayna'nın eski kömür ve çelik üreten bölgesine atıfta bulunuyor.

NATO da, Rus güçlerinin güney kıyılarında Donetsk'in batısından Kırım'a dek uzanan bir kara kara köprüsü kurmaya çalışmasını bekliyor.

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Rusya lideri daha önce birçok kez, Ukrayna'nın doğuda soykırım yaptığını ileri sürmüş, ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.

Savaş başladığında, doğu bölgelerinin üçte ikisi Ukrayna'nın elindeydi. Geriye kalanıysa sekiz yıl önce başlayan savaş sırasında Rus destekli devletçikler kuran ayrılıkçıların elindeydi.

Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Ukrayna askerlerinden Rusyanın ültimatomuna flaş yanıt

PUTİN'İN 9 MAYIS PLANI

İşgalden hemen önce, Putin iki bölgenin tümünü Ukrayna'dan bağımsız ilana etmişti. Rusya bu bölgeleri ele geçirebilirse, Putin savaştan bir başarı elde etmiş olacak.

Bu başarı 9 Mayıs'tan önce gelirse, 9 Mayıs'ta Naziler'in 1945'te yenilmesinin yıldönümünde bunu kutlayabilecek.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a vermişti.

Dvornikov daha önce Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarını yönetmişti ve komutasındaki askerlerin sivillere ait bölgeleri bombaladığı biliniyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Mariupol

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