Rusya'yı kızdıracak adım... Pentagon resmen açıkladı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş 56'ncı gününde. Dün gece itibari ile Donbass savaşı başlarken savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna bölgedeki kentlerini savunmak için mücadele ederken dünyadan destek istemeye de devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin her fırsatta dile getirdiği çağrıya İngiltere'nin ardından ABD'den de yanıt gecikmedi.

İngiltere sün Rusya ile mücadele kapsamında hayati öneme sahip Stormer füze sistemlerini Ukrayna'ya gönderme kararı almıştı.

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PENTAGON BU SÖZLERLE DUYURDU

ABD'den ise hayli dikkat çekici bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna'nın Rusya'nın işgali karşısında hava kuvvetlerini desteklemek için savaş uçakları ve uçak parçaları aldığını duyurdu.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Pentagon, uçak sayısını veya nereden geldiklerini belirtmeyi reddetti.

Pentagon sözcüsü John Kirby, 'Ukrayna kuvvetleri şu anda iki hafta öncesine göre daha savaş uçağına sahip' dedi ve uçakların Rus yapımı olduğunun dışında bir detay paylaşmadı.

Çekya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın talebi ve Hükümetlerarası Savunma İşbirliği Ajansı'nın (AMOS) aracılığıyla hasar görmüş Ukrayna tanklarının ve zırhlı araçlarının Çekya’da onarılacağını açıkladı. Çekya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın talebi ve Hükümetlerarası Savunma İşbirliği Ajansı'nın (AMOS) aracılığıyla hasar görmüş Ukrayna tanklarının ve zırhlı araçlarının Çekya’da onarılacağını açıkladı.

HAVADAKİ SAVAŞ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Uzmanlar İngiltere ve ABD'den gelen bu hamlelerin hava savaşında kritik bir öneme sahip olduğunun altını çiziyor.

Zira hava kuvvetlerini güçlendiren ve İngiltere'den hava araçlarını hedef alabilen yeni füzeler alan Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede elinin güçlendiği belirtiliyor.

MOSKVA'NIN İNTİKAMINI KENTLERDEN ALIYOR

Moskva'nın Karadeniz'in soğuk sularına gömülmesinin ardından Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu kentlere yönelik saldırılarını artırmış durumda.

'Moskva'nın intikamı' olarak adlandırılan yeni saldırı stratejisi Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ederken, dün ülkenin batısında bulunan Lviv de Rus saldırılarının hedefi olmuş, saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İngiliz basını söz konusu füzelerin alçaktan uçuş yapan hava araçlarına karşı tasarlandığını belirterek bu adım ile Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı elinin bir hayli güçleneceğini yazdı.

NÜKLEER UÇAK GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Rus Tu-95 uçağı, Rusya'nın batısında, Ukrayna sınırına yakın Kaluga'da görüntülenmişti.

Nükleer füze taşıma kapasiteli uçağa savaş uçaklarının ve bir yakıt ikmal uçağının eşlik ettiği görülmüştü.

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'Ayı' olarak da anılan söz konusu uçaklar daha önce Ukrayna'da Kh-55 ve Kh-101 havadan fırlatılan seyir füzeleri gibi nükleer olmayan silahlarla hedefleri vurmak için kullanılmıştı.

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