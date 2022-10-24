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Ukraynalı kadınlar gözyaşları içinde anlattı: 'Bizi çekiçle dövüp, elektrikle işkence ettiler'

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#RUSYA#UKRAYNA#Esir Takası
Ukraynalı kadınlar gözyaşları içinde anlattı: Bizi çekiçle dövüp, elektrikle işkence ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 13:53

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında serbest bırakılan Ukraynalı kadınlar gördükleri işkenceleri anlattı. Serbest bırakılan askerlerden biri olan Hannah, ' Bizlere elektrik akımı ile işkence edip, çekiçlerle dövdüler. Ukraynaca konuştuğumuz için ellerimizi kesmek istediler. " dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasında 28 Şubat’tan bu yana en büyük mahkum takaslarından biri geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Savaşın iki tarafı arasında 218 esir takas edildi. Rusya tarafı 108 Ukraynalı kadını, Ukrayna tarafı aralarında sivillerinde bulunduğu 110 kişiyi serbest bıraktı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, serbest bırakılan kadınlardan 12'sinin sivil, geri kalanının ise askerlerden oluştuğunu belirtti.

Ukraynalı kadınlar gözyaşları içinde anlattı: Bizi çekiçle dövüp, elektrikle işkence ettiler

Esir takası kapsamında serbest bırakılan Ukraynalı kadınlar

ÇEKİÇ, KAYNAR SU VE ELEKTRİKLE İŞKENCE

Esir takası kapsamında Rusya'nın elinden kurtulan Ukraynalı kadınlar aile üyeleri bir araya gelmek için gittikleri Zaporijya'da Rus askerlerinden gördükleri işkenceleri anlattı.

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Rus askerlerinin kendilerini çekiçle dövdüğünü, üzerlerine kaynar su döktüklerini hatta elektrikle işkence gördüklerini anlatan kadınların söyledikleri şok etkisi yarattı.

Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında sıkışıp kalan askerlerden biri olan, 36. Deniz Tugayı üyesi 26 yaşındaki Hanna altı ay dört gün boyunca Rusya'nın elinde esir kaldı.

Ukraynalı kadınlar gözyaşları içinde anlattı: Bizi çekiçle dövüp, elektrikle işkence ettiler

"BİZİ KAYNAR SULARLA HAŞLADILAR, ELLERİMİZİ KESMEK İSTEDİLER"

Kocası hala Rusya'nın elinde olan ve Ukrayna topraklarında henüz temas kuramadığı bir çocuğu olan kadın esaret altında olduğu süreci şu sözlerle anlattı;

'Kadınlara elektrik akımı ile işkence edip, çekiçlerle dövdüler. Sırf denizci olduğumuz ve Ukraynaca konuştuğumuz için ellerimizi, vücudumuzdaki dövmeleri kesmek istediler.Bizi kaynar sularla haşladılar. Verdikleri yemeklerden bahsetmiyorum bile. O yemekleri köpekler bile yemez"

SERBEST BIRAKILACAKLARINI BİLMİYORLARDI

Rusya'nın Esir takası kapsamında serbest bıraktığı 108 Ukraynalı kadının 96'sı asker ve bunların 37'si Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilmişti.

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Serbest bırakılan kadınların hiçbiri esir takasına dahil olacaklarını bilmiyordu. Rus askerleri onları önce Ukrayna sınırına yakın bir Rus şehri olan Taganrog'a götürüldüler.

Hanna burada yaşadığı korkuyu, "Sonunda bizi köpek gibi vuracaklar diye düşündüm" sözleri ile anlatıyor.

Ukraynalı kadınlar gözyaşları içinde anlattı: Bizi çekiçle dövüp, elektrikle işkence ettiler

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER

Rusya'nın serbest bıraktığı esirler öldürüleceklerini düşündükleri yolculuk sonunda ailelerine ve sevdiklerine kavuştu. Otobüsten indikten sonra sevinç gözyaşı döken kadınların tıbbi muayene ve rehabilitasyona tabi tutulacağı öğrenildi. 

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