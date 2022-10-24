ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler: 'Korku evi'nden böyle kaçmışlar...

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Geçtiğimiz hafta ABD gündemine bomba gibi düşen 'korku evi'nde sis perdesi aralanıyor. Duyanların kanını donduran olaya ilişkin yeni görüntüler ve ifadeler ortaya çıktı...



EVE KELEPÇELENEN İKİZ KARDEŞLER KAÇTI, KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI



ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan olay anneleri tarafından çamaşır odasına kelepçelenerek işkence edilen 16 yaşındaki ikiz kardeşlerin evlerinden kaçarak komşularına sığınması ile ortaya çıkmıştı.



Zaikiya Duncan'ın Facebook'ta paylaştığı fotoğraflar

Gözaltına alınan anne ve sevgilisi

KHOU televizyonunun yayınladığı o görüntüler