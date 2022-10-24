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ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler: 'Korku evi'nden böyle kaçmışlar...

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#ABD#Korku Evi#Teksas
ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler: Korku evinden böyle kaçmışlar...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 12:37

ABD'nin Teksas eyaletinde anneleri ve annelerinin sevgilisi tarafından kelepçelenerek işkence edilen ikiz kardeşlerin kaçıp polise sığınması ile ortaya çıkan 'korku evi' ülkenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Evden kaçan çocukların komşularından yardım istediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, polis tutanaklarında yer alan ifadeler herkesin kanını dondurdu.

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Geçtiğimiz hafta ABD gündemine bomba gibi düşen 'korku evi'nde sis perdesi aralanıyor. Duyanların kanını donduran olaya ilişkin yeni görüntüler ve ifadeler ortaya çıktı...

EVE KELEPÇELENEN İKİZ KARDEŞLER KAÇTI, KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan olay anneleri tarafından çamaşır odasına kelepçelenerek işkence edilen 16 yaşındaki ikiz kardeşlerin evlerinden kaçarak komşularına sığınması ile ortaya çıkmıştı.

ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler: Korku evinden böyle kaçmışlar...

Zaikiya Duncan'ın Facebook'ta paylaştığı fotoğraflar

İkiz kardeşler polise verdikleri ifadede 40 yaşındaki anneleri Zaikiya Duncan ve 27 yaşındaki sevgilisi Jova Terrell'ın kendileri ve yaşları 7 ile 14 arasında değişen 5 kardeşlerine işkence ettiğini belirtti.

Polis 5 küçük çocuğu ile birlikte kaçan annenin peşine düştü. Anne ve sevgilisiLouisiana'da gözaltına alınırken, evden kaçan ikizler de dahil 7 kardeş sosyal hizmetler korumasına alındı.
ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler: Korku evinden böyle kaçmışlar...
Gözaltına alınan anne ve sevgilisi

KAÇMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ:YARI ÇIPLAK SOKAĞA KOŞMUŞLAR

Olay ABD'de büyük bir şok etkisi yarattı. Gazete ve televizyonlar 'korku evi'ne ilişkin her detayı araştırırken KHOU televizyonu çaresiz gençlerin evden kaçışlarını gösteren kamera görüntülerini yayınladı.

Bölgedeki evlerin kapı kameralarından alınan görüntülerde iki kardeşin kapı kapı dolaşarak sığınacak bir ev aradıkları görülüyor. Çocuklardan birinin üzerinde ince bir kıyafet varken diğerinin üzerinin tamamen çıplak olması dikkatlerden kaçmıyor.
ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler: Korku evinden böyle kaçmışlar...

KHOU televizyonunun yayınladığı o görüntüler

30 DAKİKA BOYUNCA KAPI KAPI GEZDİLER

Tam 30 dakika boyunca yardım için çabalayan gençlere sabah saat 05:30'da bekar bir anne kapısını açıyor. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın KHOU'ya yaptığı açıklamada ilk iş olarak gömleksiz çocuğa bir battaniye verdiğini anlattı ve şunları söyledi;

"İlk söyledikleri şey 'açlıktan ölüyoruz' oldu. Onlara yiyecek bir şeyler verdim. Titreyen gencin elinde az önce kırdığı kelepçe vardı. Bana annelerinin onları çamaşır odasına kelepçelediğini anlattılar"
ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler: Korku evinden böyle kaçmışlar...

ÇOK KONUŞUYORLAR DİYE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRMİŞ

Polis raporlarında evden kaçan ikizlerin ikisinin de yetersiz beslendiği, el ve ayak bileklerinde kelepçelerden kaynaklanan yaralar olduğu belirtildi.

Çocuklar polise verdikleri ifadede kilitlendikleri çamaşır odasından çıkmak için izinlerinin olmadığını tuvaletlerini bile bu odanın içine yaptıklarını anlattılar.
ABD gündemine bomba gibi düşen görüntüler: Korku evinden böyle kaçmışlar...

Anneleri ve sevgilisinin kendilerini uzatma kabloları ve metal çubuklarla dövdüklerini anlatan ikizler annelerinin çok konuştukları için onlara çamaşır suyu içirdiklerini iddia etti.

Louisiana Eyalet Polisi, 40 yaşındaki anne ve 27 yaşındaki erkek arkadaşının bu hafta Houston'a geri getirileceğini ve orada hakim karşısına çıkarılacağını duyurdu.

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