Ukraynalı kadından ağlatan not: Yalnız değilsiniz, unutmayın!

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Yabancı kurtarma ekipleri Türk ekipleri ile omuz omuza soğuk kış şartlarında 'mucize kurtuluşlar' ararken, dünya çapındaki yardımlar da devam ediyor.



Uluslararası ajanslar Türkiye için başlatılan yardım kampanyalarının fotoğraflarını servis ederken, bu fotoğraflar arasından duygulandıran hikayeler de çıkıyor...

Yaklaşık bir yıldır ülkelerinde devam eden savaşa rağmen dünyanın dört bir yanındaki Ukraynalılar Türkiye'deki deprem için seferber olmuş durumdu.

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Fransız haber ajansı AFP'nin servis ettiği bir fotoğrafta adının Juliana Gurshman olduğu öğrenilen Ukraynalı bir kadının Türkiye'ye gönderdiği not görüldü.

Kadının notunda, "Donbass ve Ukrayna'daki savaşlar bizi daha önce hiç görmediğimiz bir acı ve kedere sürükledi. Bu nedenle Türkiye'deki insanların kayıplarını ve acılarını çok iyi anlıyorum. Yalnız değilsiniz, bunu unutmayın. Lütfen taziyelerimi kabul edin. Umarım bu eşyalar bir Türk ailenin ısınmasına yardım eder." ifadeleri yer aldı



Libya hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 2 yardım uçağı gönderdi. Libyalı yardım yetkilisi Gibril Shtewi, "Bu malzemeleri temin ederek geçtiğimiz günlerde ilk Libya uçağını gönderdik. Hava köprüsü üzerinden uçuşlar düzenleyerek çeşitli prosedürleri hayata geçirdik. Şu an 70'ten fazla tıbbi, kurtarma ve ilk yardım personeli gönderdik" dedi.

Türkiye'deki deprem bölgesinde bulunan Libyalı 55 kişilik arama-kurtarma ekibi ve özel eğitimli 4 köpek yaklaşık 27 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.



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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırgızistan’dan yolan çıkan ikinci arama-kurtarma ekibi, Gaziantep’e geldi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3’ü doktor olan 83 kişilik arama-kurtarma ekibi ve 78 Kırgız çadırını taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanına akşam saatlerinde indiği ifade edildi.



Havalimanından Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazapayev ve yerel yetkililer tarafından karşılanan ekip, depremden etkilenenler için getirdikleri çadırların kurulmasıyla ilgili çalışmalar başlattı.



Washington'da yer alan Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanan insanlar yağmur altında çalışıp Türkiye'ye gönderecekleri yardımları hazırladılar.

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İNGİLTERE 72 SAATTE 60 MİLYON STERLİN TOPLADI

İngiltere'de Türkiye ve Suriye için başlatılan yardım kampanyasında 72 saat içinde 60 milyon sterlin para toplandığı açıklandı. İngiliz Dailymail gazetesi Birleşik Krallık hükümetinin fona 5 milyon sterlin bağışta bulunduğu belirtti.

Öte yandan körfez ülkesinde başlatılan yardım kampanyalarında, toplanan miktar 100 milyon dolara yaklaştı. Letonya gönderdiği yardımlara ek olarak Türkiye’ye 70 bin euro yardım yapacağını duyurdu.



Ermenistan ve ABD’den gelen ekipler, Türk arama-kurtarma ekipleri ile birlikte Adıyaman’da enkaz altında kalan 2 genç kadını sağ olarak kurtardı.

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El Salvador’dan gelen arama-kurtarma ekipleri ile Türk arama-kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nde yer alan Hazal Apartmanı’nda yürüttükleri ortak çalışmalar sonucunda depremden 150 saat sonra 1 kadın ve 1 çocuğu enkazdan sağ çıkardı.



Fransa’dan gelen ve Adıyaman’a kurulacak sahra hastanesi günde 100 hastaya hizmet verecek. ESCRIM adlı sahra hastanesinde görev yapmak üzere 87 sağlık personeli de geldi.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gaziantep’e iniş yapan kargo uçağındaki sahra hastanesinin Adıyaman’da kurulacağı ve günde 100 hastaya hizmet vereceği ifade edildi. Açıklamada, “Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Kriz ve Destek Merkezi (CDCS) ekipleri iş başında” denildi. Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, sahra hastanesinde görev yapmak üzere 87 sağlık personelinin de geldiğini duyurdu.



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İspanya’nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), ülkesine dönüş öncesi son paylaşımı yaptı. Paylaşımda, “Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık” ifadeleri kullanıldı.

USAR’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İspanya için kalkış yapacağız. Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Güle güle Türkiye” ifadeleri kullanıldı. İspanyol ekip, dün yaptığı paylaşımda ise “Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz” sözleriyle veda etmişti.



SUDAN'DAN DESTEK MESAJI



Sudan’da iktidarda bulunan Egemenlik Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın açıklamasında bulunan Çobanoğlu, Dagalo'nun Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini söyledi.



Sudan'ın depremzedeler için sığınak malzemesi sağlayacağını da belirten Çobanoğlu, "Kendisi, Türklere desteğini ve sempatisini iletti. Sudan, depremden etkilenenler için destek ve insani yardım sağlıyor. Bunların içinde barınma malzemeleri olan çadırlar ve battaniyeler bulunuyor. Bu destekler silahlı kuvvetler tarafından, Türkiye ile oluşturulan hava köprüsü ile taşınıyor" ifadelerini kullandı.