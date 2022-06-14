Ukrayna’dan sıra dışı gelir elde etme yöntemi… Rus silahlarının enkazını hatıra olarak satıyorlar!

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Ukrayna ordusu Rusya’nın imha ettiği jetler ve helikopterlerden yapılan anahtarlıklar ve askeri malzemeleri için para toplamak amacıyla 1.000 dolara açık artırmaya çıkıyor.

Ukrayna, 800 sterlinden fazla bağış yapan İngilizlere, yok edilen Rus jetlerinden yapılmış hediyelik eşyalar sunuyor ve ilk açık artırma, teklif sahiplerine Ka-52 “Havoc” helikopterlerinden yapılmış bir anahtarlığı satmak için ayarlandı.

UKRAYNA ORDUSU KİTLE FONU SAĞLADI

Kiev, Batılı güçleri ağır silahlar sağlamaya teşvik etmeye devam ederken, çevrimiçi kitle fonlaması ve web siteleri yolu ile askerler için insansız hava araçları, tıbbi malzeme ve uçaksavar satın almak için para toplayarak savaş çabalarında üzerine düşeni yapıyor.

Yok edilen Rus helikopterinden yapılmış anahtarlık

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Teklifte, 24 Şubat'ta başlayan tam ölçekli işgalden bu yana Ukrayna askerleri tarafından tahrip edilen Rus askeri donanımının parçaları bulunuyor.

Serhiy Prytula Yardım Vakfı, bugün hediyelik eşyalar için çevrimiçi ihaleye çıkacak ve aşırı yüksek talep nedeniyle birkaç saat içinde tükeneceklerini umuyor.

Vakfın başkanı Anna Gvozdiar, bir Rus jeti veya helikopter enkazının her bir parçasının, uçağın gövdesinden yapılmış anahtarlıklar gibi 30-40 civarında hediyelik eşya sağlayabileceğini söyledi.

Vakfın internet sitesinde yer alan kampanya görseli

Savaşın ikinci gününde Kiev yakınlarında düşürülen Rus Mi-28 Havoc helikopteri, ilk hediyelik eşya satış turunu tamamlamak için kullanılacak.

The Telegraph'a verilen demeçte yetkililer “Satışlar çok sınırlı olacak. Bence insanlar, Ukrayna'nın çok daha büyük bir düşmana karşı verdiği mücadelenin bir hatırlatıcısı olarak bu koleksiyondan bir parçayı evlerinde bulundurmakla çok ilgilenecekler." ifadelerini kullandılar.

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1.000 dolar ya da 820 pound veya daha fazla bağış bir hatıra satın almayı güvence altına alacak ve organizatörler gelecekte daha fazla Rus jeti ve helikopteri düşürüldükçe bağış planını genişletebileceklerini umuyorlar.

Gvozdiar kampanyadan bahsederken "Askerlerimiz bir helikopteri veya uçağı düşürdüğünde, bu her seferinde küçük bir zafer" sözlerini kullandı.

Savaş süresince sayısız Rus ordusu aracı bu şekilde imha edildi

RUS UÇAKLARI DOLAYLI OLARAK UKRAYNA SAVUNMASINI FİNANSE EDİYOR

Ukraynalı bağış toplayıcıların, işgali geri püskürtmek için bir bağış karşılığında, düşürülen Rus jetlerinden yapılan hediyelik eşya satma teklifleri ilk kampanya değil.

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‘Ukrayna İçin Drone’ fonu, düşen SU-34 jetleri gibi Rus askeri enkazından anahtarlıklar yaparak savaştaki mücadeleye katkı sunuyor.

1.000 dolar veya daha fazla bağış yapanlar, imha edilen Ka-52 veya Mi-28 “Havoc” helikopterlerinden yapılan bir anahtarlığın yanı sıra Rusya'nın daha gelişmiş savaş uçaklarından biri olan SU-34'ten elde edilen parçaları da seçebilirler.

Sağlanan fonlarla alınmış drone'lar Ukrayna ordusu tarafından kullanılacak

MOSKOVA ÇİLEDEN ÇIKACAK!

Ukraynalı iş insanı Iurii Vysoven tarafından yapılan plan, Moskova'yı çileden çıkaracak. Bir ironi olarak bu, Rusya'nın askeri donanımının dolaylı olarak Ukrayna'nın savunmasını finanse ettiği anlamına geliyor.

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Vysoven ve ekibi, bağışların ne tür ekipmanlara harcandığını göstermek için web sitelerinde düzenli olarak raporlar yayınlıyor.

Fon, esas olarak Ukraynalı savaşçılara keşif yapmak veya Rus savaşçılarına ve diğer hedeflere bomba atmak için kullanılabilecek turuncu Autel insansız hava araçları sağlıyor.