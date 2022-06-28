Ukrayna'dan Putin'e son darbe! Rus birlikleri ağır kayıp verdi....

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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 4. aynı bitirmek üzere. Moskova son günlerde saldırılarının şiddetini artırdı. Son olarak Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM’ye düzenlenen kanlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı.

Ukrayna hem Severodonetsk hem de Kremençuk'ta ağır yara alsa da karşı saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılardan en sonuncusu savaşın ilk gününden bu yana iki tarafın da ele geçirmek için yoğun çaba verdiği Yılan Adası'na yapıldı.

UKRAYNA'DAN BİR HAFTA ARAYLA 2 SALDIRI

100 dönümlük Yılan Adası, Ukrayna'nın Karadeniz'deki güney kıyı şeridinden yaklaşık 80 mil uzakta. Ve savaşın her iki tarafı için de stratejik öneme sahip. Rusya savaşın ilk günlerinde adayı eline geçirdi ve 3 ay boyunca büyük ölçüde elinde tutmayı başardı. Ukrayna birlikleri geçtiğimiz hafta adaya ani bir gece yarısı operasyonu düzenledi ve buradaki Rus garnizonu bombalandı.

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Rusya operasyonu kabul etse de aldığı hasarı kabul etmedi ve Ukrayna birliklerinin püskürtüldüğünü iddia etti. Adanın uydu görüntüleri Rusya'yı yalanlarken Ukrayna'dan bir hafta sonra yeni bir saldırı daha geldi.



Rusya her ne kadar Ukrayna askeri birliklerinin adaya çıkarma yapmaktan vazgeçtiğini iddia etse de uydu görüntüleri adadaki ağır hasarı ortaya çıkardı.

UKRAYNA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI, RUSYA AĞIR KAYIP VERDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı dün gece gerçekleştirilen saldırıda Rus Pantsir uçaksavar sisteminin imha edildiğini açıkladı. Ukrayna'nın paylaştığı videolar ve adanın uydu görüntüleri Rusya'nın verdiği büyük kayıpları gün yüzüne çıkardı.

Görüntülerde Ukrayna birliklerinin adaya ateş açtığı ve çoklu roketatar ve zırhlı personel taşıyıcıları gibi Rus araçlarını yok ettiği görülüyor.



Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı son görüntüler

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PUTİN'E SON DARBE! UKRAYNA: DEVAMI GELECEK

Ukrayna özel silahlı kuvvetlerinin Rus roketatarlarını pusuya düşürmesi Batı medyasında geniş yer aldı ve 'Ukrayna'nın Putin'e son darbesi' başlığı ile verildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Topraklarımızın temizlenmesi gerektiği sürece operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



Resmi olmayan iddialar, Kiev güçlerinin saldırıda ABD tarafından sağlanan HIMARS füzelerini kullandığını öne sürüyor.

Savaştaki dengeleri değiştirebileceği öne sürülen Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS)geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya ulaşmıştı.

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SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE MEŞHUR OLMUŞTU

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı.

Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

Rus askerler hiç beklemediği kadar sert bir yanıt almıştı: Küfürlü bir "Defolun gidin!"

Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

Yılan Adası’nda yaşanan olaylar savaşın devam etmesiyle birlikte adeta Ukrayna’daki Rus işgalinin sembollerinden bir haline gelmiş, Ukrayna hükümeti bu askerlere cesaret madalyası takmakla yetinmemiş ve olay anını ölümsüzleştiren pullar basmıştı.