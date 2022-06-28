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ABD Teksas'tan gelen haber ile sarsıldı: 46 ölü!

#ABD#Teksas#Dünya
ABD Teksastan gelen haber ile sarsıldı: 46 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaleti bir faciaya ev sahipliği yaptı. San Antonio'da terk edilmiş bir kamyonun kasasından 46 cansız bedenleri çıktı.

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ABD'nin Texas eyaletinde bir kamyonun kasasında 46 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölenlerin düzensiz göçmenler oldukları düşünülüyor. Ölenlerin arasında çocuk olmadığı kaydedildi.

San Antonio İtfaiye Kurumu, 4'ü çocuk toplam 16 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

ABD Teksastan gelen haber ile sarsıldı: 46 ölü

Bölge itfaiyesinin şefi Charles Hood yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişilerde sıcak çarpması belirtileri olduğunu söyledi.

Yetkililer soğuk taşıma özelliği olan kamyonun klimalarının çalışmadığını, içeride su olmadığını da açıkladı.

ABD Teksastan gelen haber ile sarsıldı: 46 ölü

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Kamyon, şehrin dışında demir yolu yakınlarında ücra bir noktada terk edilmiş şekilde bulundu.

Kent polisi olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

ABD Teksastan gelen haber ile sarsıldı: 46 ölü

MEKSİKA HAREKETE GEÇTİ

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkenin bu bölgedeki konsolosunun olay yerine gittiğini duyurdu. Bakan, ölenlerin uyruklarının henüz net olmadığını da açıkladı.

San Antonio Meksika sınırına 250 kilometre mesafede bulunuyor.

ABD Teksastan gelen haber ile sarsıldı: 46 ölü

Bölgede sıcaklıkların Haziran değerlerinin çok üzerinde rekor seviyede seyrettiği kaydedildi. Soruşturmayı ABD İç Güvenlik Kurumu'nun yürütmesi bekleniyor.

Henüz ölüm nedenlerine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

 

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#ABD#Teksas#Dünya

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