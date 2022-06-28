ABD Teksas'tan gelen haber ile sarsıldı: 46 ölü!

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ABD'nin Texas eyaletinde bir kamyonun kasasında 46 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölenlerin düzensiz göçmenler oldukları düşünülüyor. Ölenlerin arasında çocuk olmadığı kaydedildi.

San Antonio İtfaiye Kurumu, 4'ü çocuk toplam 16 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bölge itfaiyesinin şefi Charles Hood yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişilerde sıcak çarpması belirtileri olduğunu söyledi.

Yetkililer soğuk taşıma özelliği olan kamyonun klimalarının çalışmadığını, içeride su olmadığını da açıkladı.

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Kamyon, şehrin dışında demir yolu yakınlarında ücra bir noktada terk edilmiş şekilde bulundu.

Kent polisi olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

MEKSİKA HAREKETE GEÇTİ

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkenin bu bölgedeki konsolosunun olay yerine gittiğini duyurdu. Bakan, ölenlerin uyruklarının henüz net olmadığını da açıkladı.

San Antonio Meksika sınırına 250 kilometre mesafede bulunuyor.

Bölgede sıcaklıkların Haziran değerlerinin çok üzerinde rekor seviyede seyrettiği kaydedildi. Soruşturmayı ABD İç Güvenlik Kurumu'nun yürütmesi bekleniyor.

Henüz ölüm nedenlerine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.