Ukrayna'dan cesur açıklama! 'Eylül ayında geri alınmış olacak'

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24 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 aydır süren Ukrayna savaşı kanlı çatışmalara sahne olmaya devam ediyor. Rus Ordusu Ukrayna'nın doğusunda kritik pek çok bölgeyi ele geçirirken Ukrayna kaybettiği toprakları geri alabilmek için karşı saldırılara başladı.

SAVAŞTA DÖNÜM NOKTASINA GELİNDİ

Ukrayna'dan üst düzey bir yetkili savaşta 'dönüm noktası'na gelindiğini belirterek Rus işgali altındaki Herson kentinin Eylül ayına kadar geri alınacağını açıkladı.

HERSON EYLÜL AYINDA ÖZGÜRLEŞTİRİLMİŞ OLACAK

Bölge valisinin yardımcısı Serhii Khlan, Ukrayna lideri Zelenski'nin '40 bin Rus askeri öldürüldü' açıklamasına atıfta bulunarak "Silahlı kuvvetlerimizin açıkça ilerlediğini görüyoruz. Herson bölgesinin Eylül ayına kadar kesinlikle özgürleştirileceğini ve tüm işgalcilerin planlarının başarısız olacağını söyleyebiliriz." dedi.



UKRAYNA'DAN KİLİT NOKTAYA SALDIRI

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Ukrayna'dan gelen cesur tahmin tam da Herson bölgesi ile ilgili tartışmaların alevlendiği bir zamanda geldi. Geçtiğimiz hafta Ukrayna güçleri Belarus sınırından Karadeniz'e uzanan ve Herson bölgesini ikiye ayıran Dnipro nehrinin üzerindeki Antonivsky Köprüsü'nü ABD'nin gönderdiği uzun menzilli füzelerle vurmuştu.

Köprü saldırı sonrası hasar görürken askeri analistler Dnipro nehrinin savaş için 'kilit bir nokta 'olduğunu öne sürerek köprünün kapanması durumunda Rusya'nın elinin zayıflayacağını iddia ediyor.



Yapılan saldırı sonrası köprü böyle görüntülendi/AFP

Vali yardımcısı Khlan köprüye yapılan saldırı ve dün Herson bölgesinde yapılan saldırının sadece hazırlık aşamaları olduğunu belirtti ve "Şimdi asıl mesele, Rusları mevcut konumlarında nakavt etmek için ön cephede daha hassas topçu saldırıları yapmak" dedi.

RUSYA'YA BÜYÜK BİR DARBE VURACAK

Rusya'nın Şubat ayından bu yana Ukrayna'da ele geçirdiği toprakların neredeyse tamamı Dinyeper'ın doğusunda yer alırken, iki taraf için de kritik öneme sahip Herson Batı yakasında yer alıyor. Bu durum Rusya'yı daha savunmasız hale getirirken Ukrayna için de paha biçilmez bir fırsat oluşturuyor.

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Şehri ele geçirmek Rus birliklerine ağır bir darbe vuracağı gibi Ukrayna Ordusu'na da büyük bir destek sağlayacak ve Ukrayna'nın kendini savunabildiğini kanıtlayacak.

Şimdi savaşta her iki tarafında gözü Mart ayından beri Rus işgali altında olan kent Herson'da...

ZELENSKİ: İŞGALCİLER BİLE KAZANACAĞIMIZI KABUL EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, birlik ve beraberliğin sağlanması ve savaşı kazanmak için çalışmanın en önemli şey olduğunu vurgulayarak, “İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Şimdi birliği korumak, zafer için birlikte çalışmak, hepimizin mutlaka yerine getireceği en önemli milli görevdir. Bundan şüphe duyacak kimse yok. Sadece bunun nasıl başarılacağı konusunda tartışanlar var. Bu sadece kendi inancımıza değil, Ukrayna'ya olan inancın bir işaretidir. İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor. Bunu konuşmalarında, sevdikleriyle iletişime geçtiklerinde duyuyoruz. Bu nedenle, yavaşlamıyoruz ve 5 ay boyunca her gün olduğu gibi, düşmana mümkün olan en büyük kayıpları vermek ve Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla destek toplamak için her şeyi yapıyoruz” dedi.