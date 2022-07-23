ABD'den hassas manevra! Ukrayna savaşında yeni kilit nokta olabilir...

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ABD'nin bu hafta Ukrayna'ya göndereceğini açıkladığı askeri yardım paketinde en dikkat çeken detay, derin hedefleri vurabilen uzun menzilli, mobil roketatarlardı. Ancak listede daha az dikkat çeken ve belki de Rus işgali altındaki Herson bölgesinin geri alınmasına yardım edecek küçük bir sürpriz de vardı: 18 adet devriye botu.

ANAHTAR ROLDEKİ NEHİR: DNİPRO

The New York Times gazetesinde yayınlanan bir analizde, Belarus sınırından Karadeniz'e uzanan ve dev bir S şeklinde Herson bölgesini ikiye ayıran Dnipro nehrinin kontrolünün savaşta anahtar rol oynayabileceği belirtildi.



UKRAYNA ABD SİLAHLARI İLE VURDU

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Ukrayna kuvvetleri bu hafta uzun menzilli füzeler kullanarak nehir üzerindeki Antonivsky köprüsünü vurarak Moskova'nın Kırım bölgesinden askeri ikmal yapmasını engellemeye çalıştı. Üst düzey Ukraynalı bir yetkili tarafından yayınlanan videoda görevin başarılı olduğu görüldü.

Ukrayna cumhurbaşkanı Anton Gerashchenko'nun danışmanı Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırının Biden yönetimi tarafından gönderilen Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri ile gerçekleştirildiğini açıkladı.



Herson bölgesel yönetiminden sorumlu Yuri Sobolevsky ise saldırının ardından Rus güçlerinin nehir boyunca uzanan bir duba köprüsü inşa etmeyi planladığını söyledi.



Ukrayna saldırısı sonrası köprüde oluşan bir göçük/AFP

UKRAYNA KONTROLÜ SAĞLARSA RUS SAVUNMASI ZAYIFLAR

Rusya'nın Şubat ayından bu yana Ukrayna'da ele geçirdiği toprakların neredeyse tamamı Dinyeper'ın doğusunda yer alıyor. Ancak bir liman ve gemi inşa merkezi olan Herson Batı yakasında yer alıyor, bu da onu daha savunmasız hale getiriyor. Kent Mart ayından beri Rus işgali altında.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ukraynalılar nehri kontrol altına alabilirse, Rus savunmasının durumunu zayıflar ve Herson'u kontrol etmek daha zor bir hal alır" dedi.



Barry Rusya'nın bölgeye askeri malzeme ve destek göndermek için askeri helikopterleri kullanabileceğini ancak helikopterlerin Ukrayna uçaksavar füzelerine karşı savunmasız olacağını ve Rusya için bu durumun daha maliyetli olacağını açıkladı.



Rus amiral gemisi Moskva'nın batmadan önceki son görüntüsü

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RUSYA'NIN KARADENİZ HAKİMİYETİ BÜYÜK YARA ALDI

Ukrayna'da savaşın başladığı günden bu yana en şiddetli çatışmalar karada yaşandı ancak su yollarının kontrolü savaşta kritik bir rol oynamaya devam ediyor.

Rusya donanması 2014'ten beri Karadeniz'e hakim durumda ancak Batı tarafından sağlanan füzeler, Nisan ayında Rusya'nın amiral gemisi Moskva'yı batırdı ve Ukrayna'nın geçen ay Odesa kıyılarındaki Yılan Adası'nı geri almasına yardımcı oldu.

Rusya'nın denizdeki hakimiyeti peş peşe yaralar alırken ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'nın nehirlerini ve kıyı sularını korumasına yardımcı olmak için 18 devriye botu tedarik edeceğini duyurdu.



İNCE DÜŞÜNÜLMÜŞ HASSAS BİR MANEVRA

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Analistler ABD tarafından gönderilen botların Ukrayna kuvvetlerinin nehir geçişlerini kolaylaştırmaya da yardımcı olabileceğini belirterek " İnce düşünülmüş, hassas bir manevra" yorumunda bulunuyorlar.



New York Times'da yer alan analizde de su yollarının kontrolünün Herson'un geri alınmasında önemli bir rol oynayacağı belirtildi.