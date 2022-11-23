Ukrayna'da son durum... Enerji alt yapısı yeni bir saldırıyı kaldıramayabilir

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, uzun süreli elektrik kesintileri durumunda temel hizmetleri sağlamak üzere binlerce yaşam alanı merkezinin kurulması için çalışmaların başladığını söyledi. Ukraynalı lider, "Rus saldırıları yeniden gerçekleşirse ve elektriğin saatler içinde geri getirilemeyeceği konusunda bir anlayış varsa, 'Yenilmez Noktalar' çalışması devreye girecek." Elektrik, mobil iletişim, internet erişimi, ısı, su ve ilk yardım malzemeleri dahil olmak üzere tüm temel hizmetlerin bu noktalardan sağlanacağını aktarıldı. Ukrayna ulusal elektrik şebekesi başkanına göre, Rusya'nın son aylarda enerji altyapısını hedef alan saldırıda neredeyse hiçbir termik ve hidroelektrik santral hasar görmedi.

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‘RUSYA’NIN CEPHALEĞİNİ BİTMEK ÜZERE’

New York Times’ın Ukrayna istihbarat raporlarına dayandırdığı bilgilerde, Moskova'nın hassas seyir füzeleri azalırken, Kremlin'in cephaneliğinde "üç veya dört kez daha" benzer ölçekte saldırılar gerçekleştirmeye yetecek kadar mühimmat olduğu söylendi. Ukraynalı ve ABD'li yetkililer ayrıca Moskova'nın stoklarını yenilemek için İran ve Kuzey Kore ile görüştüğünü iddia etti.

KRİTİK NOKTA: KINBURN YARIMADASI

Rus kuvvetlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı Herson ardından Ukrayna ordusu güneye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bu ilerleyişte Ukrayna ordusu, Rus birliklerini Dnipro Nehri'nin uç noktasında yer alan ve stratejik açıdan hayati bir öneme sahip olan Kinburn Yarımadasından çıkarmaya çalışıyor.

Ukraynalı yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, savaşın Dnipro Nehri'nin doğu kıyısındaki Kinburn yarımadasında yoğunlaştığını söyledi. Bu nokta Karadeniz’e açılan önemli bir stratejik nokta olarak biliniyor.

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KIRIM İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTA

Yarımadanın kontrolü, Rusya'nın Karadeniz'in derinliklerine kuvvet göndermesine, Mykolaiv ve Herson limanlarına giden yolları korumasına ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki kuvvetlerini korumasına izin veriyor.

RUS GÜÇLERİ KIRIMDA ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Kırım'daki Rus ilhak kuvvetlerinin “alarma halinde” olduğu söylendi. Yarımadaya insansız hava aracı saldırısı yapıldığına dair haberler ardından bölge halkına güvenlik çağrıları yapıldığı kaydedildi.

Rus haber ajanslarına göre, Kırım'daki Sivastopol idari bölgesinin valisi Mihail Razvozhayev, "Hava savunma güçlerimiz şu anda çalışıyor." diyerek, iki insansız hava aracının "zaten düşürüldüğünü" ve hiçbir sivil altyapının zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

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Herson’u geri alan Ukrayna kuvvetlerinin KIRIM’a karşı saldırı başlatması beklenenler arasında.