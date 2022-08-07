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Ukrayna’da nükleer teyakkuz

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#Rusya#Ukrayna#Birleşmiş Milletler
Ukrayna’da nükleer teyakkuz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 07:00

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşın altıncı ayında çatışmalar ülkenin güneyindeki Zaporojya bölgesindeki nükleer santralın etrafında yoğunlaştı. Reaktörlerin kazara isabet alması büyük bir nükleer felaketi tetikleyebilir.

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Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Avrupa’nın bir numarası ve dünyanın onuncu büyüklükteki Zaporojya nükleer santralı iki günden bu yana topcu ateşi altında. Altı reaktöre sahip nükleer santralda trafo merkezlerinden birinin önceki gün doğrudan isabet alması üzerine reaktörlerden biri acilen devre dışı bırakıldı. Savaşın ortasında bulunan santraldaki reaktörlerin kazara isabet alması durumunda Hiroşima’ya atılan atom bombasının 1000 misli radyasyon etkisi yaratacak bir felaket söz konusu olabilir.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Zaporojya nükleer santralı etrafında tedirgin edici gelişmeler 4 Ağustos’ta yaşanmaya başlandı. İlk olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehri’nin karşı kıyısından nükleer santral bölgesinde yer alan Energograd kasabasını topçu ateşine tuttuğunu duyurdu. Toplamda atılan 20 top mermisinden üçünün santral bölgesine düştüğü ve santral için hidrojen üretimi yapan tesisin çalışamaz duruma geldiği kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise Avrupa’da patlak verebilecek nükleer faciadan Ukrayna yönetiminin sorumlu olacağını ilan etti.

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REAKTÖR DEVRE DIŞI

Ukrayna yönetimi nükleer santralda olup bitenlerden Rus tarafını sorumlu tutuyor. Geçen mart ayında Rus birliklerin işgal ettiği santralın savaşta kalkan olarak kullanıldığını söyleyen Zaparojya OHAL valisi Aleksander Staruh, “Nükleer santralı Ruslar hedef alıyor. Dün gece bizim mevzileri vurmak yerine santraldaki 4’üncü reaktöre hidrojen taşıyan boru hattını vurdular. Ayrıca yine 4’üncü reaktöre bağlı yüksek gerilim hatlarının isabet almasıyla reaktör tedbir olarak devre dışı bırakıldı” dedi.

Ukrayna’da nükleer teyakkuz

GÖZLEM HEYETİ GİDİYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı dünyaya çağrı yaparak, “Rusya, Zaporojya nükleer santralı etrafında gerilimi tırmandırarak tüm Avrupa kıtasıyla dünyanın yarısını tehlikeye atıyor” açıklamasını yaptı. Gelişmeler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nu teyakkuza geçirdi. UAEK Başkanı Rafael Mariano Grossi, “Durum gerçek bir nükler felaket riskine işaret ediyor” derken kurum, santrala acilen gözlem heyeti göndermeye hazırlanıyor.

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GUTERRES BİR KEZ DAHA UYARDI

Ukrayna’da nükleer teyakkuz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde nükleer felakete yol açabilecek krizlerin arttığını belirterek “İnsanlık dolu bir silah ile oynuyor” dedi. Guterres, ABD’nin 6 Ağustos 1945’te atom bombası attığı Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen anma törenine katıldı. Genel Sekreter törende yaptığı konuşmada “Bu kentte on binlerce kişi göz açıp kapayıncaya kadar hayatını kaybetti” dedi.

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Dünyanın bu durumdan ders alması gerektiğini belirten Guterres, “Ukrayna, Ortadoğu ve Kore Yarımadası’ndaki krizler nükleer tehditleri beraberinde taşıyor. İnsanlık dolu bir silah ile oynuyor” dedi.

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