MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUkrayna'da musluklardan deterjan aktı
GeriDünya Ukrayna'da musluklardan deterjan aktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Ukrayna'da musluklardan deterjan aktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna'da musluklardan deterjan aktı
Abone Olgoogle-news

Ukrayna'nın Zarechnoye kasabasında evlerin musluklarından deterjan aktı. O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayınlanırken; yetkililerden olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Olay, Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki Zarechnoye kasabasında meydana geldi. Kasabada bulunan evlerin musluklarından deterjan aktı. Kasaba sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir kasaba sakininin kovaya su doldurduğu ancak kovada köpük oluştuğu görüldü. Ukraynalı yetkililerden söz konusu olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukraynada musluklardan deterjan aktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle