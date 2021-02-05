Ukrayna'da musluklardan deterjan aktı

Olay, Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki Zarechnoye kasabasında meydana geldi. Kasabada bulunan evlerin musluklarından deterjan aktı. Kasaba sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir kasaba sakininin kovaya su doldurduğu ancak kovada köpük oluştuğu görüldü. Ukraynalı yetkililerden söz konusu olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.