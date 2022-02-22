Ukrayna'da iki farklı manzara! Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıma kararı aldı. Dün açıklanan ve tüm dünyanın tepkisini çeken karar sonrası Ukrayna'da birbirinden çok farklı görüntüler oluştu.

İşte o görüntüler Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı bölgede kutlanıyor Haberin Tüm Görselleri

HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADILAR

Doğu Ukrayna'da, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Donetsk'in Lugansk merkezinde sokaklara kurulan televizyonlarla Putin'in kararı canlı olarak dinlendi.



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Karar sonrası büyük coşku yaşayan topluluk ellerinde Rus bayrakları ile sokağa döküldü. Rus ayrılıkçılar bağımsızlıklarının tanınmasını havai fişeklerle kutladı.Donetsk bölgesindeki coşkulu kutlamaya karşın sivil halkın bölgeden kaçışı sürüyor. Rusya'daki geçici konutlarına götürülen binlerce kişi trenlere binerek şehirden ayrıldı.Evlerinden edilip bir bilinmeze sürüklenen binlerce kişi şimdilik Rusya'nın Taganrog kentinde bir spor salonunda dinleniyor.

Ukrayna'da ise karar sonrası tansiyon daha da yükseldi. Ukraynalılar aslında 2014 yılından bu yana savaş olasılığıyla veya gerçeğiyle iç içe yaşıyor. O sene ayrılıkçılar Ukrayna'nın doğusunda kontrolü ele geçirmiş ve Rusya Kırım'ı ilhak etmişti. Son zamanlarda ülkenin karşı karşıya bulunduğu savaş tehdidi ve Rusya'nın sınırdaki büyük askeri yığınağı ile yeniden gündeme gelince çocuğundan yaşlısına herkes savaş hazırlıklarına yeniden başladı.



Ülkede şu anda orduyu desteklemek için yaklaşık 100 bin Ukraynalı sivil seferber edilmiş durumda. Ukrayna Özel Kuvvetleri, olası bir saldırı durumunda savunmayı güçlendirmek için gönüllü olan Ukraynalılara askeri eğitim veriyor. Siviller uzman askerlerden silah söküp takma, mermi sürme ve nişan alma eğitimi alıyor.

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60 YAŞINDA ELİNE SİLAH ALDI

Spiegel'e göre bu gönüllü taburlar, 2014 yılında yılında yaşananlar sonrası kuruldu. 60'lı yaşlarında olan emekli Dmytro Bellykov da bu gönüllü askerlerden biri. Rusya'nın yaklaşmakta olan işgaline karşı hazırlıklara katılmak için Şubat ayında askere alma merkezine döndü. Bellykov, düşmanının artık sınırda olduğu ve herkesin hazır olması gerektiğini belirterek, "Kötü bir nişancı değilim, silahları tamir edebilirim." dedi.

Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri dört yaşındaki çocuklar ve gençler de dahil olmak üzere her yaştan sivile tüfeğe nasıl şarjör takılacağını öğretiyor. AP tarafından yayınlanan bir videoda küçük bir çocuğun elindeki silahla nişan aldığı görülüyor.



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AFP'ye göre, gönüllü askerler Kalaşnikof tüfekleri ve sis bombaları ile eğitim alıyor .

ALTGEÇİTLERE SAKLANACAKLAR

Ülkede bir yandan askeri eğitimler devam ederken, bir yandan da hastaneler ve sığınaklar hazırlanıyor. Yetkililere olası bir saldırı durumunda Kiev sakinlerin sığınabilecekleri alt geçitleri belirleyip halka duyurdu.



ABD geçtiğimiz gülerde savaş endişesi ile büyükelçilik personelini Kiev'den batıdaki Lviv kentine taşımıştı. Putin'in aldığı son karar sonrası ABD personelini, hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi olan Polonya'ya taşımaya karar verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Güvenlik nedeniyle şu anda Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personeli geceyi Polonya'da geçirecek. Personelimiz Ukrayna'daki diplomatik çalışmalarına devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sunmak için düzenli olarak geri dönecek." ifadelerini kullandı.