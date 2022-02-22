Ukrayna'da iki farklı manzara! Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklamaPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama#Zelenski
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Son dakika... Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiSon dakika... Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli olduMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli oldu#Meteoroloji
Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildiÜnlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı! Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi#Antalya
Benimle ilgilenmediler deyip pompalı tüfekle dehşet saçtı'Benimle ilgilenmediler' deyip pompalı tüfekle dehşet saçtı#Istanbul
Açık alanda maskeler çıkacakAçık alanda maskeler çıkacak#Pandemi
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Kimse Fatih Terim ve Mustafa Denizliye şanslı demesin'Kimse Fatih Terim ve Mustafa Denizli'ye şanslı demesin!'#Galatasaray Göztepe
Akbaşoğlu ve enflasyonAkbaşoğlu ve enflasyon#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Survivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladıSurvivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı!#Survivor All Star
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna'da iki farklı manzara! Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık!

#RUSYA#Ukrayna#Donetsk
Ukraynada iki farklı manzara Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıma kararı sonrası ayrılıkçılar ellerinde Rusya bayrakları ile sokağa dökülüp kutlama yaparken, Ukrayna savaş hazırlıklarına hız verdi. Çocuğundan yaşlısına binlerce sivil orduya destek vermek için askeri eğitim alıyor.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıma kararı aldı. Dün açıklanan ve tüm dünyanın tepkisini çeken karar sonrası Ukrayna'da birbirinden çok farklı görüntüler oluştu.

İşte o görüntüler

Rusyanın Donetsk ve Luganskı tanıma kararı bölgede kutlanıyorRusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı bölgede kutlanıyorHaberin Tüm Görselleri

HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADILAR

Doğu Ukrayna'da, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Donetsk'in Lugansk merkezinde sokaklara kurulan televizyonlarla Putin'in kararı canlı olarak dinlendi.

Ukraynada iki farklı manzara Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık

Karar sonrası büyük coşku yaşayan topluluk ellerinde Rus bayrakları ile sokağa döküldü. Rus ayrılıkçılar bağımsızlıklarının tanınmasını havai fişeklerle kutladı.
Ukraynada iki farklı manzara Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık

SİVİLLERİN KAÇIŞI SÜRÜYOR

Donetsk bölgesindeki coşkulu kutlamaya karşın sivil halkın bölgeden kaçışı sürüyor. Rusya'daki geçici konutlarına götürülen binlerce kişi trenlere binerek şehirden ayrıldı. 
Ukraynada iki farklı manzara Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık

Evlerinden edilip bir bilinmeze sürüklenen binlerce kişi şimdilik Rusya'nın Taganrog kentinde bir spor salonunda dinleniyor.
Ukraynada iki farklı manzara Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık

UKRAYNALILAR SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Haberin Devamı

Ukrayna'da ise karar sonrası tansiyon daha da yükseldi. Ukraynalılar aslında 2014 yılından bu yana savaş olasılığıyla veya gerçeğiyle iç içe yaşıyor. O sene ayrılıkçılar Ukrayna'nın doğusunda kontrolü ele geçirmiş ve Rusya Kırım'ı ilhak etmişti. Son zamanlarda ülkenin karşı karşıya bulunduğu savaş tehdidi ve Rusya'nın sınırdaki büyük askeri yığınağı ile yeniden gündeme gelince çocuğundan yaşlısına herkes savaş hazırlıklarına yeniden başladı.

Ukraynada iki farklı manzara Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık

ÇOCUĞUNDAN YAŞLISINA 100 BİN UKRAYNALI SEFERBER OLDU

Ülkede şu anda orduyu desteklemek için yaklaşık 100 bin Ukraynalı sivil seferber edilmiş durumda. Ukrayna Özel Kuvvetleri, olası bir saldırı durumunda savunmayı güçlendirmek için gönüllü olan Ukraynalılara askeri eğitim veriyor. Siviller uzman askerlerden silah söküp takma, mermi sürme ve nişan alma eğitimi alıyor.

Haberin Devamı

60 YAŞINDA ELİNE SİLAH ALDI

Spiegel'e göre bu gönüllü taburlar, 2014 yılında yılında yaşananlar sonrası kuruldu. 60'lı yaşlarında olan emekli Dmytro Bellykov da bu gönüllü askerlerden biri. Rusya'nın yaklaşmakta olan işgaline karşı hazırlıklara katılmak için Şubat ayında askere alma merkezine döndü. Bellykov, düşmanının artık sınırda olduğu ve herkesin hazır olması gerektiğini belirterek, "Kötü bir nişancı değilim, silahları tamir edebilirim." dedi.

Ukraynada iki farklı manzara Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık
4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA SİLAH EĞİTİMİ

Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri dört yaşındaki çocuklar ve gençler de dahil olmak üzere her yaştan sivile tüfeğe nasıl şarjör takılacağını öğretiyor. AP tarafından yayınlanan bir videoda küçük bir çocuğun elindeki silahla nişan aldığı görülüyor.

Ukraynada iki farklı manzara Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık

AFP'ye göre, gönüllü askerler Kalaşnikof tüfekleri ve sis bombaları ile eğitim alıyor .

Haberin Devamı

ALTGEÇİTLERE SAKLANACAKLAR

Ülkede bir yandan askeri eğitimler devam ederken, bir yandan da hastaneler ve sığınaklar hazırlanıyor. Yetkililere olası bir saldırı durumunda Kiev sakinlerin sığınabilecekleri alt geçitleri belirleyip halka duyurdu.

Ukraynada iki farklı manzara Ayrılıkçılar kutlama yaptı, diğerleri savaşa hazırlık

ABD PERSONELİNİ POLONYA'YA TAŞIYOR

ABD geçtiğimiz gülerde savaş endişesi ile büyükelçilik personelini Kiev'den batıdaki Lviv kentine taşımıştı. Putin'in aldığı son karar sonrası ABD personelini, hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi olan Polonya'ya taşımaya karar verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Güvenlik nedeniyle şu anda Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personeli geceyi Polonya'da geçirecek. Personelimiz Ukrayna'daki diplomatik çalışmalarına devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sunmak için düzenli olarak geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya krizinde son durum: Putinden Rus ordusuna talimatUkrayna - Rusya krizinde son durum: Putin'den Rus ordusuna talimatHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Putinin Lugansk ve Donetsk kararının ardından Zelenskiden ilk açıklamaPutin'in Lugansk ve Donetsk kararının ardından Zelenski'den ilk açıklamaHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiPutin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Ukrayna#Donetsk

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği