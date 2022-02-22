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Son dakika: Putin'in Lugansk ve Donetsk kararının ardından Zelenski'den ilk açıklama

#Zelenski#Putin#Donetsk
Son dakika: Putinin Lugansk ve Donetsk kararının ardından Zelenskiden ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den açıklama geldi. "Rusya'nın kararı Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir" diyen Zelenski, "Sınırlarımız iyi korunuyor, biz kendi toprağımızdayız. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz, kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır. Rusya'nın kararı Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndan tamamen çekildiği anlamına gelmektedir. Barış istiyoruz. Ortaklarımızdan net ve etkili destek adımları bekliyoruz. Siyasi ve diplomatik çözüm yolunun destekçisiyiz. Sınırlarımız iyi korunuyor, biz kendi toprağımızdayız. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz, kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz.

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