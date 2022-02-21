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Son dakika... Beyaz Saray açıkladı! Putin'in kararı sonrası Biden'dan flaş hamle

#Vladimir Zelenski#Joe Biden#Ukrayna
Son dakika... Beyaz Saray açıkladı Putinin kararı sonrası Bidendan flaş hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıma kararının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan Biden'ın Donetsk ve Lugansk bölgelerine, bu bölgelerden veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacağı bir başkanlık kararnamesi imzalayacağı öğrenildi.

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Zelenski, Twitter'dan yayınladığı mesajda, son saatlerde yaşanan gelişmeleri ABD lideriyle masaya yatırdığını ve sonrasında ulusal güvenlik konseyi toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenski toplantıda Rusya'ya verilecek cevabın değerlendirildiğini aktardı.

BİDEN'DAN FLAŞ HAMLE!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden yakında Amerikalıların Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerine, bu bölgelerden veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacak” açıklaması yaptı.

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