Son dakika... Beyaz Saray açıkladı! Putin'in kararı sonrası Biden'dan flaş hamle

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Zelenski, Twitter'dan yayınladığı mesajda, son saatlerde yaşanan gelişmeleri ABD lideriyle masaya yatırdığını ve sonrasında ulusal güvenlik konseyi toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenski toplantıda Rusya'ya verilecek cevabın değerlendirildiğini aktardı.

BİDEN'DAN FLAŞ HAMLE!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden yakında Amerikalıların Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerine, bu bölgelerden veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacak” açıklaması yaptı.