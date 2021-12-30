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Ukrayna'da artan gerilim: Biden ve Putin ikinci kez görüşecek

#Rusya#ABD#Ukrayna
Ukraynada artan gerilim: Biden ve Putin ikinci kez görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek.

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Bir Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin görüşmede ülkeler arasındaki güvenlik görüşmelerini ve Avrupa'daki durumu masaya yatıracağını söyledi.

AFP'ye verdiği demeçte ABD'li yetkili, iki lider arasında konuya ilişkin yapılacak ikinci görüşmede, Biden'ın Putin'e "diplomatik bir yol" önereceğini ancak sınıra yığılan Rus askeri nedeniyle "ciddi" endişe duyulduğunu da ileteceğini söyledi.

Biden'ın Putin'e, Rusya'nın "Ukrayna'yı işgal ederek" ilerlemesi durumunda ABD'nin yanıt vermeye hazır olduğunu söylemesi bekleniyor. İki lider Aralık ayının ilk haftasında video konferans yöntemiyle de bir toplantı gerçekleştirmişti.

Moskova'nın son dönemde Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması, bölgede gerilimin yükselmesine yol açmıştı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ocak sonunda bir operasyon hedefliyor olabileceğini söylemişti.

Ukrayna sınırına asker yığan Rusya ise ülkeyi işgal etmeyi planladığı yönündeki iddiaları reddediyor. Askeri birliklerin tatbikatlar için orada bulunduğunu belirten Moskova, askerlerini kendi topraklarında serbestçe hareket ettirme hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Washington'ın meseleye dair sergilenecek ortak bir tavır öncesinde Avrupalı liderlerle fikir alışverişi yaptığı ifade edildi.

Biden'ın konuya ilişkin yapılan ilk görüşmede Rus mevkidaşını "sert ekonomik önlemler alabilecekleri" konusunda uyardığı belirtilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price görüşmede Blinken'in "Rusya'nın Ukrayna sınırına birliklerini yerleştirmesi karşısında ABD'nin de Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz desteğini yinelediğini" söyledi.

Biden ve Putin Haziran ayında da İsviçre'de yüz yüze görüşmüş ancak birbirlerinin ülkesine büyükelçilerini geri gönderme konusunda anlaşmak ve nükleer silahların kontrolüne dair bir diyalog başlatmaktan başka ilerleme kaydedememişlerdi.

Moskova yönetimi, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım ve Sivastopol bölgelerini ilhak etti.

Kiev'e göre çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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#Rusya#ABD#Ukrayna

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