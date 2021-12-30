Amerikan uçak gemisine Akdeniz’de Ukrayna nöbeti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böylesi görülmedi Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatilBöylesi görülmedi! Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatil#Meteoroloji
Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularYoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Kadıköyde yine protesto Tepkiler devam ediyor, istifa...Kadıköy'de yine protesto! Tepkiler devam ediyor, istifa...#Fenerbahçe
İstanbulun sanalı da altın Parsel 500 TLye dayandı: Kapış kapış gidiyorİstanbul'un sanalı da altın! Parsel 500 TL'ye dayandı: Kapış kapış gidiyor#İstanbul
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeliİktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli#Dolar
Uzmanlar uyardı: ‘Omikron’ dalgası başladıUzmanlar uyardı: ‘Omikron’ dalgası başladı#Omikron
Kripto paralarda korku hakim olmaya başladı Satışlar derinleşiyorKripto paralarda korku hakim olmaya başladı! Satışlar derinleşiyor#Bitcoin
Dinleme iddiasında flaş gelişme... İçişlerinden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusuDinleme iddiasında flaş gelişme... İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu#Süleyman Soylu
Uzaydaki yaşama Cübbeliden destekUzaydaki yaşama Cübbeli'den destek#Cübbeli Ahmet
İYİ Parti, HDP’ye randevu verecek miİYİ Parti, HDP’ye randevu verecek mi?#HDP
Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti Gece operasyonu...Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti! Gece operasyonu...#Hadise
Omikron tehlike mi çare mi Gelecek kötü diye düşünmeyi bırakıp...Omikron tehlike mi çare mi? Gelecek kötü diye düşünmeyi bırakıp...#Omikron
Kubat yıllar sonra ilk kez anlattı: Kilise korosunda baş solisttimKubat yıllar sonra ilk kez anlattı: Kilise korosunda baş solisttim#Kubat
Sokakların it efendileriSokakların 'it efendileri'#Sokak Köpekleri
HABERLERDünya Haberleri

Amerikan uçak gemisine Akdeniz’de Ukrayna nöbeti

#ABD#Uçak Gemisi#Akdeniz
Amerikan uçak gemisine Akdeniz’de Ukrayna nöbeti

ABD’den Rusya ile yapılacak diplomatik temaslardan önce şaşırtıcı bir hamle geldi. Truman uçak gemisinin Avrupa ülkelerine ‘güvence’ vermek için Akdeniz’de kalması talimatı verildi.

Haberin Devamı

ABD ve Rus heyetleri Ukrayna krizi, nükleer silahlar ve Avrupa güvenliğine ilişkin 10 Ocak’ta Cenevre’de yapılacak görüşmelere hazırlanırken, Washington yönetiminden gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, ABD donanmasının 6’ncı filosunda bulunan Harry S. Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden diğer beş geminin Avrupa ülkelerine güvence vermek amacıyla Akdeniz’de kalmasına karar verdiği açıklandı. 14 Aralık’ta Akdeniz’e giren filonun Körfez ülkelerine doğru yola çıkması planlanmıştı.

MÜTTEFİKLERE MESAJ

İtalya ve Yunanistan arasında bulunan İyonya Denizi’nde faaliyet gösteren Harry S. Truman’nın rotasının değiştirilmesiyle ilgili bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi açıklamalarda bulundu. Pentagon yetkilisi, kararın ABD’nin Avrupa’daki varlığının sürdürülmesine yönelik ihtiyacı yansıttığını belirtirken, “Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte toplu savunmamıza olan bağlılığımızı yeniden teyit etmemiz gerekiyor” dedi.

BATI RUSYA GERGİNLİĞİ

Haberin Devamı

Ukrayna nedeniyle kriz yaşanan Rusya ile Batı ekseninde ocak ayının ikinci haftasında yoğun bir diplomasi yaşanması bekleniyor. Rusya, güvenlik kaygılarıyla ilgili şartlarından taviz vermeyeceklerini açıklamıştı.

SÜRPRİZ BİDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında “pek çok konuyu kapsayan” bir telefon görüşmesi yapılacağını açıkladı. Ukrayna krizinin diplomatik çözümlerinin de ele alıncağı görüşmenin Rusya’nın talebiyle gerçekleşeceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Uçak Gemisi#Akdeniz

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para