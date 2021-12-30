Amerikan uçak gemisine Akdeniz’de Ukrayna nöbeti

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ABD ve Rus heyetleri Ukrayna krizi, nükleer silahlar ve Avrupa güvenliğine ilişkin 10 Ocak’ta Cenevre’de yapılacak görüşmelere hazırlanırken, Washington yönetiminden gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, ABD donanmasının 6’ncı filosunda bulunan Harry S. Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden diğer beş geminin Avrupa ülkelerine güvence vermek amacıyla Akdeniz’de kalmasına karar verdiği açıklandı. 14 Aralık’ta Akdeniz’e giren filonun Körfez ülkelerine doğru yola çıkması planlanmıştı.

MÜTTEFİKLERE MESAJ

İtalya ve Yunanistan arasında bulunan İyonya Denizi’nde faaliyet gösteren Harry S. Truman’nın rotasının değiştirilmesiyle ilgili bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi açıklamalarda bulundu. Pentagon yetkilisi, kararın ABD’nin Avrupa’daki varlığının sürdürülmesine yönelik ihtiyacı yansıttığını belirtirken, “Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte toplu savunmamıza olan bağlılığımızı yeniden teyit etmemiz gerekiyor” dedi.

BATI RUSYA GERGİNLİĞİ

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Ukrayna nedeniyle kriz yaşanan Rusya ile Batı ekseninde ocak ayının ikinci haftasında yoğun bir diplomasi yaşanması bekleniyor. Rusya, güvenlik kaygılarıyla ilgili şartlarından taviz vermeyeceklerini açıklamıştı.

SÜRPRİZ BİDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında “pek çok konuyu kapsayan” bir telefon görüşmesi yapılacağını açıkladı. Ukrayna krizinin diplomatik çözümlerinin de ele alıncağı görüşmenin Rusya’nın talebiyle gerçekleşeceği belirtildi.