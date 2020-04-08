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İHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Ukrayna'da 3 aylık bebekte Corona Virüs çıktı

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Ukrayna'da 3 aylık bebekte Corona Virüs çıktı
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Ukrayna’nın Ternopol bölgesinde 3 aylık bir bebekte Corona Virüsüne rastlandı.

Ukrayna Ternopol Bölgesi Koronayla Mücadele Masası tarafından yapılan açıklamada, 3 aylık bebeğe yapılan Corona Virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, “Ternopil Bölgesi’nde korona virüsüne yakalanan 3 aylık bebekten iyi haberler var. Durumu biraz daha iyiye gidiyor. Doktorlarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde Corona Virüsü vakası bin 668’e, can kaybı sayısı ise 52’ye yükseldi.

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