Ukrayna Yılan Adası'nın intikamını aldı: Hedefler vuruldu!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş haftalardır devam ediyor.

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmış, askerleri ise bu teklifi geri çevirmişti.

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu.

AKIBETLERİNİ ZELENSKİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarının ilk gününde Yılan Adası saldırılarında tüm Ukraynalı askerlerin öldürüldüğünün duyurduğu fakat daha sonra bu askerlerin yaşadığının ortaya çıkmasıyla ilgili soruya yanıt veren Zelenski, şu ifadeleri kullanmıştı;

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'Bazıları öldü bazıları esir alındı. Rusya bazı mahkumlar için takas teklifi sundu. Tereddüt etmeden onları değiştirdik. Ölenler kahraman oldu hayatta kalanlar ise takasta kullanıldı hepsi bu.'

UKRAYNA ADAYI FÜZELERLE VURDU

Savaşın ilk gününden beri sembolik bir öneme sahip olan adada flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna adaya bir saldırı düzenlendi.

Konu ile ilgili Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada saldırıda adadaki bir Rus komuta merkezini ve bir uçaksavar füze sisteminin imha edildiği bilgisine yer verildi.

Adaya yönelik füze saldırısında kaç Rus askerinin öldüğüne dair resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Bu gelişme Ukrayna basını tarafından 'Yılan Adası'nın intikamı alındı' şeklinde yorumlandı.

Ukrayna geçtiğimiz haftalarda Yılan Adası'nı kuşatan Moskva isimli savaş gemisine füze ile saldırmış ve gemi Karadeniz'in soğuk sularına gömülmüştü.

GEMİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.

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186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

Kruvazör, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 Vulkan tipi gemi savar füzeleri ile S-300 hava savunma sistemiyle donatıldı.

2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünün yönetildiği gemi, Suriye'deki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.