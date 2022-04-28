Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Putin'den flaş Ukrayna uyarısı: Gerekirse kullanırız!

#Rusya#Putin#Ukrayna Savaşı
Putinden flaş Ukrayna uyarısı: Gerekirse kullanırız

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tehdit gibi açıklamalar geldi. Savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere 'yıldırım hızıyla' yanıt vereceklerini belirten Putin envanterlerinde rakiplerinde bulunmayan silahlar olduğunu belirtti ve 'gerekirse kullanırız' dedi.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini söyledi, "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" dedi.

Putin nasıl bir müdahalenin yapılacağına şimdiden karar verdiklerini söyledi fakat bunun ne olduğunu açıklamadı.

Putin'in bu ifadeyle balistik ve nükleer silahları kastettiği düşünülüyor. Rusya, işgalin başlamasının ardından stratejik nükleer silahlarını yüksek alarm konumuna getirdiğini duyurmuştu.

Analistler Putin'in bu tehditleri, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmemesi için yaptığını düşünüyor.

Gözden Kaçmasın

Kremlin basınından sansasyonel tehdit: İngiltere’ye bir Sarmat füzesi yeter Kremlin basınından sansasyonel tehdit: İngiltere’ye bir Sarmat füzesi yeterHaberi görüntüle

ABD'DEN İLK YANIT

Putin'in açıklamalarına ABD'den yanıt bir paylaşım ile geldi. ABD ordusu ise Ukrayna'ya doğru yola çıkan kargo uçağının fotoğraflarını resmi hesabından yayınladı.

Haberin Devamı

Ukrayna'nın müttefikleri son dönemde silah yardımlarını artırmış, ABD de Ukrayna'da Rusya'yı yenmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Batılı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ilerleyişinin bu yardımlar nedeniyle yavaşladığı görüşünde.

Bu hafta Almanya Ukrayna'ya 50 adet hava savunma tankı vereceğini, İngiltere de deniz füzeleri göndereceğini açıklamıştı.

İngiltere ayrıca Batı ülkelerini Ukrayna'ya savaş uçağı vermeye davet etmişti.

Putinden flaş Ukrayna uyarısı: Gerekirse kullanırız

LAVROV'DAN 3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı ülkelerinin ateşe körükle gittiğini, bunun Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söylemişti.

Nükleer çatışmanın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Lavrov, 3. Dünya Savaşı'nın 'gerçek bir tehlike' olduğu konusunda uyarmış ve 'Tehlike ciddi, gerçek, hafife alamazsınız' demişti.

Gözden Kaçmasın

Almanya’da hükümet ve ana muhalefet Ukrayna konusunda anlaştıAlmanya’da hükümet ve ana muhalefet Ukrayna konusunda anlaştıHaberi görüntüle

'RUSYA BU SİLAHLARI HEDEF ALACAK'

NATO'nun Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtmişti.

Haberin Devamı

Rus bakan 'Bu silahlar, Rusya'nın özel görev kapsamında hareket eden ordusu için meşru bir hedef olacak' demiş, bu sözler batıya gözdağı olarak yorumlanmıştı.

Bir Batılı yetkiliye göre 'Rus güçleri Ukrayna'nın sert direnişi karşısında ilerlemekte zorlanıyor ve kayıplar veriyor'.

Gözden Kaçmasın

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss:İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Haberi görüntüle

PUTİN'DEN NÜKLEER EMİR

Putin savaşın ilk haftalarında 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri vermişti.

Söz konusu adımın NATO'nun 'agresif açıklamaları' sonrasında verildiği açıklanmış ve Putin'in emri sonrası birliğin 'özel savaş görevi durumuna' geçtiği duyurulmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Putin#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard