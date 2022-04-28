Kremlin basınından sansasyonel tehdit: İngiltere’ye bir Sarmat füzesi yeter

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Rusya’nın başlattığı Ukrayna savaşında Kiev’e en destek çıkan ülkelerin başında yer alan İngiltere ile Rusya arasında karşılıklı tehditler havada uçuşmaya başladı. Resmi Rus yetkilileri, Londra’yı savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçlarken, Kremlin’in önde gelen propaganda aktörlerinden Vladimir Solovyov, sunduğu televizyon programında, “İngiltere’yi haritadan silmek için bizim bir Sarmat füzesi yeter. Ortada ada kalmaz” tehditleri savurdu. Rusya’da Vladimir Putin’in iktidara geldiği 2000 yılından bu yana Londra ile Moskova arasında ilişkiler sürekli kötüye gidiyordu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla aralarındaki kriz tepe noktasına ulaştı.

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‘SORUMLU TUTAMAZLAR’

Önceki gün Rusya’yı hedef gösteren açıklama yapan İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Heappey, “Rusya’nın saldırısına maruz kalan Ukrayna. Batı’nın onlara verdiği silahları kullanarak düşmanına kendi topraklarında yanıt vermesi yasal. Rusya, bizi sorumlu tutamaz. Silahın hangi ülkede üretildiği önemli değil, kimin kullandığı önemli. Dünyada silah pazarı diye bir kavram var” dedi.



KİEV’E GİDENLERE UYARI



Heappey’in bu sözleri Ukrayna sahasında bocalayan Rusya’yı öfkelendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında “Londra’nın Kiev yönetimini kışkırtarak Rusya’ya yönelik provokasyona itmesi kabul edilebilir durum değil. Bu tür davranışlara Rusya anında gereken yanıtı verecektir. Ayrıca son dönemde Kiev’i ziyaret eden yabancı ülke temsilcilerinin can güvenliğinden sorumlu olmadığımızı beyan ederiz. Bölgede yürüttüğümüz özel askeri operasyonda Ukrayna başkenti Kiev’deki komuta merkezleri ve askeri karargâhların sürekli hedefimizde bulunduğunun bilinmesini isteriz” ifadelerine yer verildi.

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İkinci tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi. Solovyov’un “Bir Sarmat füzesiyle İngiltere’yi yok ederiz” dediği televizyon programına katılan Zaharova, “İngiltere tarafından yapılan açıklamalar kâbus. Tarafları barıştırmak için çaba sarf etmek yerine Ukrayna’ya barut doldurup fitili ateşleme hevesindeler. Rusya düşmanlığı yarışında başrol elbette İngiltere’de. Londra’dan çıkan sözler, sonrasında NATO ve AB ülkeleri tarafından uygulanmaya başlıyor. Çılgınlık derecesinde gelişmelere şahit oluyoruz” dedi.Rusya ile İngiltere arasında Ukrayna kapışması zirve yaptığı sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da devam eden çatışmaya dahil olan herhangi bir üçüncü ülkenin Moskova’dan “şimşek hızında yanıt alacağını” söyledi. “Bunun için tüm araçlara sahibiz. Gerekirse onları kullanacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum” şeklinde konuşan Putin “araçların” ne olduğuna dair detay vermedi.

İNGİLİZ-RUS KAVGASI 2003’TEN BERİ SÜRÜYOR

Rusya ile İngiltere arasında soğuk savaş Çeçen krizi gölgesinde patlak verdi. Rusya lideri Putin ikinci Çeçen savaşını bitirmek üzereyken Cevher Dudayev grubundan Ahmet Zakayev Çeçenistan’dan kaçarak İngiltere’ye sığındı. Moskova’nın iade talebine Londra olumsuz cevap verdi.

Hemen ardından Putin’i iktidara getiren oligarklardan Boris Berezovski İngiltere’ye sığındı. 2006’da Berezovski’nin yakın çalışma arkadaşlarından eski KGB ajanı Aleksander Litvinenko radyoaktif madde Polonyum ile Londra’da zehirlenerek öldürüldü. 2013’te Berezovski de Londra’da ölü bulundu.

2018’de ise yine Rusya’dan kaçan eski ajan Sergey Skripal zehirlenmek istendi. İngiltere, olayın ardında Putin ve Rus istihbaratının bulunduğunu açıkladı. Kremlin ise İngiltere’yi casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

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Son yıllarda İngiltere’yi düşman listesine alan Rusya, her hafta Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarından birini İngiltere kıyılarına göndermeye başladı. İki ülke en son 1853-1856 arasında yaşanan Kırım Savaşı’nda savaşmış, Rusya yenilgiye uğramıştı.

BİLGİ NOTU: Sarmat füze testi 20 Nisan’da duyurulmuştu. Balistik füze, batıdaki Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, doğuda Kamçatka’da bulunan hedefi vurmuştu. 200 ton civarı olan nükleer kapasiteli Sarmat, çok yüksek hızı ve 18 bin kilometre menzili ile dikkat çekiyor. Saatte 25.560 km olan hızından ötürü durdurulması çok zor kabul ediliyor. 10 veya 15 nükleer başlık taşıyabiliyor.