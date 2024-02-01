Ukrayna, yeni füzeleri ile Rusya'nın içlerini vurabilir! Tespit edilmesi imkansıza yakın, ABD'de bile yok...

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2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya - Ukrayna savaşı ikinci yılını doldurmak üzere. Savaş Ukrayna'nın güneydoğusu ile doğusunda bulunan Donbass bölgesinde sıkışmış durumda. Ancak Ukrayna'ya yeni teslim edilecek yeni füzeler savaşın kaderini değiştirebilir.

160 KİLOMETRE MENZİLİ VAR



Politico'nun haberine göre Ukrayna, yakın zamanda çok sayıda havada süzülebilen füzelerden almaya hazırlanıyor. ABD'li havacılık devi Boeing ve İsveçli Saab ortaklığında üretilen bu füzelerin menzilinin yaklaşık 160 kilometre olduğu ifade ediliyor. Ukrayna bu füzelerle Rusya sınırları içerisinde bulunan hedefleri de vurabilecek. Verilecek bu güdümlü füzeler yakın zamanda ABD'nin Ukrayna'ya teslim ettiği balistik ATACM füzelerine de yardımcı olacak. Ayrıca daha önce Kiev'e teslim edilen ve Karadeniz'deki Rus hedeflerinin vurulmasını sağlayan İngiliz Storm Shadow füzeleri gibi önemli bir etkiye sahip olacak.

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HAVADA MANEVRA YAPABİLİYOR



Karadan dikey olarak fırlatılan bu füzelerin 250 kiloluk savaş başlığı, belirli yüksekliğe ulaşınca füzenin tahrik sisteminden ayrılıyor. Kanatçıklarını açan savaş başlığı hedefe doğru süzülerek ilerliyor. Havada kayma tekniği ile ilerleyen bu füzeler istenildiği takdirde hedefe doğru giderken manevralar da yapabiliyor. Çeşitli savunma analiz sitelerinde havada kayarak ilerlemeyen ve manevralar yapabilen bu tür füzelerin hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmesinin oldukça zor olduğu belirtiliyor. Daha sonra hedefini dik bir şekilde yukarıdan vuruyor.

ABD'DE BİLE YOK



Yapılan açıklamaya göre karadan atılan bu füzeler ABD ordusunun envanterinde bile bulunmuyor. ABD hava kuvvetlerinde sadece bu füzelerin havadan havaya atılabilen benzerleri yer alıyor. Bu füzelerin geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya teslim edilen HIMARS çoklu roket sistemleri gibi bir güç kazandıracağı görüşü hakim.

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ÖNEMLİ YETENEKLER KAZANDIRACAK



Bir askeri yetkili bu yeni silahın Ukrayna ordusuna önemli yetenekler kazandıracağını söyledi. Yetkili, "Bu onlara sahip olmadıkları daha derin bir saldırı yeteneği sağlıyor. Bu silah Ukrayna ordusunun uzun menzilli ateş cephaneliğini tamamlıyor. Ukrayna'nın daha fazlasını yapmasına olanak sağlayacak olan ok kılıfındaki fazladan bir ok" dedi.

21 MİLYAR EURO BÜTÇE

AB'nin Mart ayına kadar vermeyi vaat ettiği füzelerin sadece yarısını teslim edebileceğini açıklamasının ardından bu füzelerin teslimatı Kiev yönetimini oldukça rahatlattı. AB dış ilişkiler sorumlusu Joseph Borrell, yıl sonuna kadar Ukrayna'ya çoğu güdümlü 524 bin obüs mermisi teslim edileceğini söyledi. Ayrıca Borrell, AB'nin Ukrayna'ya yapacağı yardımlarla ilgili "2024 için en azından 21 milyar euroluk bütçe ayrıldığını söyleyebilirim" dedi.