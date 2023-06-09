Ukrayna tehlikeli bir yolda: Kayıplar büyük olabilir!

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Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Kiev yönetiminin merakla beklenen 'karşı saldırısı' nihayet başladı.

Ukrayna artık Batı'nın güçlü silahlarına sahip olduğu için geçtiğimiz yıl savaşın başladığı dönemlere göre çok daha avantajlı bir durumda ancak zorlu Rus bir savunmasıyla karşı karşıyalar.



Askeri analistler bu operasyonun ilk aşamasının tehlikeli ve maliyetli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.



ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan Washington Post, Batı taktikleri konusunda eğitilmiş ve Batı silahlarıyla donanmış Ukrayna kuvvetlerinin cephe hattının çeşitli bölgelerine doğru ilerlediğini bildirdi.



Katı bir operasyonel sessizlik politikasına sahip olan Kiev yönetimi bunu açıklamasa da karşı saldırının aktif olarak devam ettiğini doğruladı.

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Batı medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için, Batı yapımı tanklardan, zırhlı araçlardan ve diğer silahlardan oluşan yeni cephaneliğe rağmen tehlikeli bir dönemin başladığını vurgularken inisiyatifin çoğu bölgede Ukrayna'da olduğunu öne sürüyor.



Ukrayna'nın faaliyetleri göz önüne alındığında karşı saldırının ana amacının Rusya ile güneydoğudaki Rus kontrolündeki bölgeleri birbirine bağlayan sözde 'kara köprüsünü' kesmek ve Ruslar için kritik ikmal hatlarını yok etmek olduğu görülüyor.

Ukrayna birlikleri bu kapsamda Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki Rus savunmalarına karşı bazı kazanımlar elde etse de anlamlı bir ilerleme kaydedemedi.

Bazı askeri uzmanlar karşı saldırının risklerinin 'yüksek' olduğunu vurgulayarak, Ukrayna birliklerinin zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalması ve beklenen başarıyı göstermemesi durumunda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturmak zorunda kalabileceğini öne sürüyor.



Rusya'nın Kırım'da yaptığı savaş hazırlıkları

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RUSYA SAĞLAM HAZIRLANDI

Moskova yönetimi Ukrayna'nın uzun zamandır konuşulan saldırısına hazırlanmak için aylarca geniş siper ağları kazdı, bariyerler inşa etti ve savunma hatlarını güçlendirdi. Geçen yaz Harkiv çevresindeki taarruzun aksine, Ukrayna kuvvetleri bu kez çok daha sağlam hazırlanmış mevzilerle karşı karşıya.

BEKLENENDEN DAHA BÜYÜK BİR DİRENİŞLE KARŞILAŞTILAR! UKRAYNA AĞIR KAYIPLAR VEREBİLİR

CNN International, ABD'li üst düzey iki yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna kuvvetlerinin beklenenden daha büyük bir direnişle karşılaştığını ve Rus hatlarını geçmeye çalışırken ağır ekipman ve personel kayıplarına uğradığını bildirdi.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), karşı saldırının ilk aşamasının savunma mevzilerine girme olduğunu ve bunun en zor ve en yavaş kısım olacağını belirterek, Ukrayna'nın bu kısımda büyük kayıplar verebileceğini öne sürdü.



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Rus kuvvetleri Ukrayna'nın saldırısına karşı 'sert bir direniş' gösterse de bunun devamının gelip gelmeyeceği belirsiz...

Rus devlet televizyonu RT'nin baş yazarı ve Vladimir Putin'in önde gelen propagandacılarından biri olan Margarita Simonyan dün şaşırtan bir açıklama yaparak Moskova'nın Ukrayna'nın elinde bulundurduğu son teknoloji Batı silahları karşısında savaşı dondurması gerektiğini söyledi.

Düzenli olarak Ukrayna'ya karşı topyekun savaş çağrısında bulunan Margarita Simonyan şaşırtan U dönüşünün 'en iyi senaryo' olduğunu öne sürerken Ukrayna'nın NATO tarafından sağlanan silahlara erişimi nedeni ile artık daha güçlü olduğunu belirtti.