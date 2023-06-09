ABD ile kritik görüşme dünyada böyle yankılandı... Alman Welt gazetesinden Fidan analizi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamaları dünyada geniş yer bulmaya devam ediyor.

Uluslararası ajanlar, pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirmiş durumda.

Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden Alman Welt gazetesi Dışişleri Bakanlığı'nda Hakan Fidan dönemini mercek altına aldı ve çarpıcı bir analiz yayınladı.

Alman gazete 'Erdoğan'ın sırlarını koruyan adam' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Welt 'Yıllardır Türk dış politikasının en önemli aktörlerinden biri oldu ve artık resmiyet kazandı: MİT'in eski başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yeni üst düzey diplomatı oldu' dedi.

Yazıda MİT'in dünya siyasetinde aktif bir oyuncu olduğunun altı çizildi ve dış politikada stratejik özerklik hedefinin benimsendiğine vurgu yapıldı.

Carolina Drueten imzalı analizde şu ifadelere yer verildi;

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'Fidan, Erdoğan'ın yakın sırdaşlarından biridir ve birçok toplantıda kendisine eşlik etmiştir; ABD Başkanları Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Rus lider Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Modi, eski İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Şansölyeler Merkel ve Scholz.'

Welt, Fidan'ın Türkiye'nin nüfuz sahibi olduğu bölgelerde Ankara'nın beyni olarak görüldüğü değerlendirmesinde bulundu.

Fidan - Blinken görüşmesini sayfasına taşıyan Al Monitor ise 'İsveç'in NATO hedefi gündemin başında yer alıyor' dedi.

Yunan Kathimerini kritik görüşmenin F-16 ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında olduğunu yazdı. Alman DW de görüşmede F-16 ve İsveç'in üyeliğinin masaya yatırıldığını belirtti.

Amerika'nın Sesi bakanların görüşmesini 'ABD'den Fidan-Blinken görüşmesine ilişkin açıklama: Bakanlar NATO birliğinin öneminin altını çizdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

'ABD, İsveç'in NATO'ya katılmasında ısrar ediyor' başlığını atan Ethnos görüşmenin ana konusunun İsveç'in üyeliği olduğunu aktardı.

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Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanması da dünya basınında geniş yer buldu.

Bloomberg, atama ile ilgili 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha geleneksel para politikasına dönüş sinyali verebilecek bir hareketle Şahap Kavcıoğlu'nun yerine yeni merkez bankası başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı atadı' değerlendirmesinde bulundu.

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İngiliz Financial Times bu gelişmeyi 'Erdoğan, eski First Republic eş CEO'sunu Türkiye'nin merkez bankası başkanı olarak atadı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Uluslararası ajanslar Erkan'ın kariyerine ve Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğuna dikkat çekti.

Yunan Proto Thema 'Erdoğan, ABD bankacılık yöneticisini merkez bankası başkanı olarak atadı' başlığını atarken Kathimerini faiz politikasında bir değişikliğin beklenebileceğini yazdı.