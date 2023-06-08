İlk MGK bugün... 3 başlık masada

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MGK toplantısında, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, sığınmacıların geri gönderilmesi, sınır güvenliği, İsveç’in NATO üyeliği başvurusu, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler de MGK’nın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

İLK KEZ KATILANLAR

MGK’ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hava ve deniz kuvvetleri komutanları katılacak. Daha önce MİT Başkanı sıfatıyla toplantılara katılan Hakan Fidan bu defa Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak yer alacak. Cevdet Yılmaz, Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya ise ilk kez MGK toplantısına katılmış olacak.