Ukrayna savaşında yeni tehdit! Baraj seli mayınları Karadeniz’e sürüklüyor

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Ukrayna’da savaşan tarafların 6 Haziran’da patlattığı ‘Kahovka Barajı’ onlarca yıl devam edecek büyük çevre felaketine yol açarken, olumsuz gelişmelere şimdi de serseri mayın tehlikesi eklendi. Rus kuvvetlerinin işgal ettikleri Dinyeper Nehri güney yakasına döşedikleri binlerce mayın sel sularıyla yerinden sökülerek Karadeniz istikametine sürüklenmeye başladı.

BÖLGEDE YENİ RİSK

Kahovka Barajı felaketine mayın krizi eklendiğini Ukrayna yönetimi yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Kızılhaç örgütü de doğruladı. Yıkılan barajdan Karadeniz’deki Dinyeper Körfezi’ne kadar mayın tehlikesi bulunduğunu ilan eden Kızılhaç, “Kahovka Barajı yıkılmadan önce Rusların, Ukrayna ordusunun nehri geçmemesi için kıyılara mayın döşediğini biliyorduk. Mayın haritaları da vardı. Sel sularının etkisiyle kıyı şeridindeki bu mayınlar yerlerinden sökülerek harekete geçti. Kahovka Barajı’ndan Karadeniz’e uzanan yaklaşık 150 kilometrelik geniş kıyı şeridinde mayınla karşılaşmak büyük olasılık. Özellikle sular çekilince bu mayınlar sivillerin can güvenliğini tehdit etmeye başlayacak. Yerleri bilinmediği için temizlenmeleri de neredeyse imkânsız” dendi.

ÇÖPLER DENİZE

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Dinyeper’in Karadeniz’e çıkış noktasından felaketin boyutunu gösteren görüntüler de gelmeye başladı. Körfez evlerden sürüklenen eşyalarla dolu. Telef olan binlerce ton balıkla evcil hayvan suyun içinde çürümeye başladı. Gelecek aylarda Ukrayna’nın Herson bölgesinde kolera ve dizanteri salgını patlak vermesi söz konusu. Bu arada sel suları çekilmeye başladı. İlk dört günde nehirde 6.5 metre yükselen su seviyesi dün inişe geçti. 16 Haziran’a kadar nehrin arkasında balçık bıkarak eski seviyesine döneceği tahmin ediliyor.

BİLGİ NOTU

Kara mayınları, daha önce birkaçı Türkiye ve diğer Karadeniz ülkelerine sürüklenen deniz mayınları gibi değil. Kara mayınları deniz dibine çökeceği için deniz trafiği için daha az risk teşkil edebileceği söyleniyor.

‘KARŞI TAARRUZ’ BAŞLADI

Ukrayna, baraj felaketiyle boğuşurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun üç günden bu yana beklenen karşı taarruza geçtiğini öne sürdü. Putin, “Karşı saldırılarını başlattılar, ancak hiçbir başarı elde edemediler. Tüm cephe hattı boyunca Rus kuvvetleri onlara geçit vermiyor. Kiev yönetimi yedek ordu birliklerini de cepheye sürmesine rağmen bir Rus askerine karşılık Ukrayna üç askerden fazlasını kaybediyor. Dökülen kanın sorumlusu ise Kiev rejimidir” dedi.

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Dün Kiev’i ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rus güçlerine yönelik karşı saldırı eylemlerinin devam ettiğini belirterek “Ukrayna’da karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleşiyor, şu aşamada ayrıntı veremeyeceğim” ifadesini kullandı.