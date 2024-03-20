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Ukrayna savaşında tansiyon yükseldi! Putin'den açıklama geldi

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#Rusya#Ukrayna#Belgorod
Ukrayna savaşında tansiyon yükseldi Putinden açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 15:13

Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Ukrayna peş peşe yaptığı saldırılarla Rusya'nın sınır bölgesini hedef aldı. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov binlerce çocuğun bölgeden tahliye edileceğini duyurdu.

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Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılında devam ederken son dönemde gözler peş peşe gelen Ukrayna saldırılarının hedefi olan Belgorod bölgesine çevrildi.

BELGOROD'DA 16 ÖLÜ, 98 YARALI! 9 BİN ÇOCUK TAHLİYE EDİLECEK

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, yaşanan son saldırıların ardından aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişinin yaralandığını ve kentin büyük bir kısmında elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Bu hafta boyunca gerçekleşen saldırılarda 16 kişinin öldüğünü, 98 kişinin de yaralandığını sözlerine ekleyen Vali Gladkov, Pazartesi ve Salı günleri okulların ve alışveriş merkezlerinin de kapalı olduğunu hatırlattı.

Ukrayna savaşında tansiyon yükseldi Putinden açıklama geldi

Peş peşe gelen saldırılar nedeni ile yaklaşık 9 bin çocuğun bölgeden tahliye edileceğini açıklayan Vali, 1200 kişilik ilk grubun 22 Mart'ta güvenli yerlere taşınacağını belirtti.

Associated Press (AP) de Ukrayna bombardımanı altında kalan sınır bölgesinde büyük bir tahliye planının uygulamaya koyulduğunu duyurdu. Eğitim kurumlarının kapatıldığını duyuran AP, kolej ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiğini yazdı.

UKRAYNA PATRİOT SİSTEMİ KULLANDI! İHA'LAR RUS HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

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Rusya Savunma Bakanlığı da dün bölgeye dokuz top mermisi düştüğünü açıkladı ve saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Bakanlık Ukrayna'nın gece boyu süren saldırılarda Patriot sistemi kullandığını öne sürerken Ukrayna istihbaratından bir kaynak insansız hava araçlarının Engels hava üssüne saldırdığını açıkladı.

Ukrayna savaşında tansiyon yükseldi Putinden açıklama geldi

PUTİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ: GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada Ukrayna tarafından sık sık bombalanan sınır bölgelerinin güvenliğinin sağlanacağı konusunda güvence verdi.

Rusya'nın saldırılara karşılık vermek için planları olduğunu ancak sivillerin hedef alınmayacağını vurgulayan Rus lider "Asıl görev güvenliği garanti etmektir. Burada farklı yöntemler var, kolay değil ama bunu yapacağız” dedi.

Ukrayna savaşında tansiyon yükseldi Putinden açıklama geldi

FRANSA UKRAYNA'YA ASKER Mİ GÖNDERİYOR?

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Rusya ve Ukrayna arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken Rus devlet haber ajansı Tass'ın okuyucularına aktardığı bir gelişme gündeme bomba gibi düştü.

Tass'ın haberine göre, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin, Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin askerini göndermeye hazırlandığı yönünde bir istihbarat aldıklarını öne sürdü.

Naryshkin, Fransız birliklerinin 'Rus topraklarına kılıçla gelmeleri' halinde Rus kuvvetleri için meşru bir hedef olacağını söylerken Fransa Savunma Bakanlığı iddiaları yalanlayarak açıklamayı 'provokasyon' olarak değerlendirdi.

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#Rusya#Ukrayna#Belgorod

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