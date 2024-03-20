Ukrayna savaşında tansiyon yükseldi! Putin'den açıklama geldi

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Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılında devam ederken son dönemde gözler peş peşe gelen Ukrayna saldırılarının hedefi olan Belgorod bölgesine çevrildi.

BELGOROD'DA 16 ÖLÜ, 98 YARALI! 9 BİN ÇOCUK TAHLİYE EDİLECEK

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, yaşanan son saldırıların ardından aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişinin yaralandığını ve kentin büyük bir kısmında elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Bu hafta boyunca gerçekleşen saldırılarda 16 kişinin öldüğünü, 98 kişinin de yaralandığını sözlerine ekleyen Vali Gladkov, Pazartesi ve Salı günleri okulların ve alışveriş merkezlerinin de kapalı olduğunu hatırlattı.



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Peş peşe gelen saldırılar nedeni ile yaklaşık 9 bin çocuğun bölgeden tahliye edileceğini açıklayan Vali, 1200 kişilik ilk grubun 22 Mart'ta güvenli yerlere taşınacağını belirtti.Associated Press (AP) de Ukrayna bombardımanı altında kalan sınır bölgesinde büyük bir tahliye planının uygulamaya koyulduğunu duyurdu. Eğitim kurumlarının kapatıldığını duyuran AP, kolej ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiğini yazdı.

Rusya Savunma Bakanlığı da dün bölgeye dokuz top mermisi düştüğünü açıkladı ve saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Bakanlık Ukrayna'nın gece boyu süren saldırılarda Patriot sistemi kullandığını öne sürerken Ukrayna istihbaratından bir kaynak insansız hava araçlarının Engels hava üssüne saldırdığını açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada Ukrayna tarafından sık sık bombalanan sınır bölgelerinin güvenliğinin sağlanacağı konusunda güvence verdi.

Rusya'nın saldırılara karşılık vermek için planları olduğunu ancak sivillerin hedef alınmayacağını vurgulayan Rus lider "Asıl görev güvenliği garanti etmektir. Burada farklı yöntemler var, kolay değil ama bunu yapacağız” dedi.



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Rusya ve Ukrayna arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken Rus devlet haber ajansı Tass'ın okuyucularına aktardığı bir gelişme gündeme bomba gibi düştü.

Tass'ın haberine göre, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin, Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin askerini göndermeye hazırlandığı yönünde bir istihbarat aldıklarını öne sürdü.

Naryshkin, Fransız birliklerinin 'Rus topraklarına kılıçla gelmeleri' halinde Rus kuvvetleri için meşru bir hedef olacağını söylerken Fransa Savunma Bakanlığı iddiaları yalanlayarak açıklamayı 'provokasyon' olarak değerlendirdi.