Ukrayna savaşında son durum... Zelenski küplere bindi: Affetmeyeceğiz! Rusya'dan 'Mutlu yıllar' mesajlı saldırı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukrayna yeni yıla Rus saldırıları altında girdi.

Dün gece Ukrayna'yı füze ve drone'lar ile hedef alan Rusya pek çok noktayı vurdu.

Ukrayna'nın kalbi Kiev'den gelen görüntü ise kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Kiev Polis Şefi Andriy Nebytov, Telegram hesabından gece saatlerinde kente isabet eden füzelerden birinin görüntüsünü paylaştı.

Füzenin üzerinde 'mutlu yıllar' yazdığı görülürken söz konusu kara kısa sürede sosyal medyada viral oldu, pek çok kullanıcı Rusya'ya tepki gösterdi.

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ZELENSKİ: UKRAYNA AFFETMEYECEK

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna lideri Zelenski, Rus halkının Putin tarafından yok edildiğini belirtti.

Zelenski yaşanılanlara atıfta bulunarak 'Ukrayna affetmeyecek' dedi.

PUTİN'DEN BATI'YA SERT MESAJLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yeni yıl konuşmasında Batı’ya yönelik sert mesajlar verdi.

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Batı’nın barış hakkında yalan söylediğini savunan Putin, 'Saldırıya hazırlanılıyordu... ve şimdi Rusya'yı zayıflatmak ve bölmek için utanmazca Ukrayna'yı ve halkını kullanıyorlar' dedi.

Hem Ukrayna hem de Batılı ülkeler Rusya’nın iddialarını yalanlıyor.

Ukrayna hükümeti, Batılı liderlerden ilave hava savunma sistemleri konusunda yardım talep etmiş ve ABD Başkanı Joe Biden da ülkeye Patriot sistemleri vermeyi kabul etmişti.