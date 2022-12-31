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Ukrayna duyurdu! Esir takasıyla 140 Ukrayna askeri serbest bırakıldı

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#Rusya#Ukrayna#Esir Takası
Ukrayna duyurdu Esir takasıyla 140 Ukrayna askeri serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 20:07

Rusya ve Ukrayna arasında yılın son günü yapılan esir takası anlaşmasıyla, 140 Ukraynalı ve 82 Rus askeri takas edildi.

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Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta taraflar yılın son gününde esir takası anlaşması doğrultusunda karşılıklı olarak esir düşen askerlerini geri aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermal, Rus tarafıyla gerçekleşen esir takası müzakereleri sonucunda 140 Ukraynalı askeri geri alındığını belirterek, "Yeni yılda sadece düşman füzelerini püskürtmekle kalmıyoruz aynı zamanda insanlarımızı da geri alıyoruz. Bu gerçekleşen başka bir büyük takas. 140 kişi evine dönüyor" dedi. Yermal ayrıca anlaşma doğrultusunda geri dönen Ukrayna askerlerinin 132'sinin erkek 8'inin kadın olduğu bilgisini de aktardı.

Ukrayna duyurdu Esir takasıyla 140 Ukrayna askeri serbest bırakıldı

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Rusya, 82 RUS ASKERİNİ GERİ ALDI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı da, 82 Rus askerinin esir takası anlaşmasıyla Ukrayna tarafından geri alındığını açıkladı. Kiev tarafıyla yapılan müzakereler doğrultusunda 82 Rus askerinin geri alındığı belirtilerek, "31 Aralık'ta, müzakere süreci sonucunda hayati tehlikesi bulunan 82 Rus askeri, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri alındı" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca geri alınan Rus askerlerine tıbbi ve psikolojik destek verileceğini aktardı.

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#Rusya#Ukrayna#Esir Takası

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