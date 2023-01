Aylar sonra ortaya çıktı! Dünya bu iddia ile çalkalanıyor... Ukrayna 'en büyük darbe'yi böyle vurmuş

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskva'nın Karadeniz'in soğuk sularına gömülmesinden aylar sonra ABD'den çok konuşulacak bir haber geldi.

'The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House' isimli kitap ABD'nin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Chris Whipple tarafından kaleme alınan kitabı haberleştiren New York Post, okurlarının karşısına 'ABD, Ukrayna'nın Rus generalleri hedef almasına, Moskva'yı batırmasına yardım etti' başlığı ile çıktı.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

'Kitap, Amerikan istihbarat teşkilatlarının Ukrayna silahlı kuvvetlerine bir düzine Rus generali izleyip öldürmelerine ve Rus amiral gemisi Moskva'yı batırmalarına imkan veren oldukça hassas bilgiler verdiğini ortaya koyuyor.'

186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirilmişti. İlk adı Slava olan gemi daha sonra adı Moskova adını almış, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi olmuştu... (Fotoğraf: AP)

Daha önce adlarının gizli tutulması kaydı ile NBC News'e konuşan ABD'li yetkililer Washington tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskva'yı batırmasına yardımcı olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer saldırının Ukrayna kuvvetlerinin ABD'lileri Odesa'nın güneyinde, Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiğini söylemişti.

Aynı açıklamaya göre, ABD gemiyi Moskva olarak tanımlamadı ancak konumunun doğrulanması konumunda destek sağladı.

500'den fazla mürettebata ev sahipliği yapan Moskva 14 Nisan'dan Ukrayna tarafından ateşlenen 2 adet Neptün gemi savar füzesinin hedefi olmuştu. Rusya geminin battığını açıklasa da saldırıda kaç askerin hayatını kaybettiği hala net olarak belirlenebilmiş değil.

Yetkililer, ABD'nin Ukrayna'nın Moskva'yı hedef alacağını önceden bilmediğini ve saldırı kararına karışmadığını belirtmişti.

SOS MESAJLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı.

Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.