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Ukrayna savaşında son durum… Yeni tehdit kapıda! Birlikler Belarus sınırına yönlendirildi  

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#UKRAYNA#Belarus#RUSYA
Ukrayna savaşında son durum… Yeni tehdit kapıda Birlikler Belarus sınırına yönlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 14:10

Savaşın ilk gününden beri Vladimir Putin’e ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planına destek veren Belarus, dünya tarafından yakın takiple izleniyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından Ukrayna’dan yapılan yeni açıklama, Belarus’un savaştaki kritik rolünü bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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Bölgeden gelen son haberlere göre Ukrayna, Herson için şiddetli bir kentsel savaşa hazırlanıyor.

Rus kontrolündeki en büyük şehir olan Herson için şiddetli bir kentsel çatışma ihtimali, Ukrayna kuvvetleri Rus kuvvetlerinin geri çekildiğini gören güneydeki harekatlarında, bölgeye daha da yaklaştıkça giderek arttı.

Ukrayna savaşında son durum… Yeni tehdit kapıda Birlikler Belarus sınırına yönlendirildi
HERSON'DA AĞIR SAVAŞ UYARISI

Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestovych, Rus yetkililerin sakinleri Dinyeper Nehri'nin doğu kıyısına kaçmaya teşvik ettiğini ancak Rus güçlerinin şehri terk etmeye hazırlandığına dair bir işaret olmadığını söyledi.

Çevrimiçi yayınlanan bir videodaki konuşmasında Arestovych “Herson ile ilgili her şey apaçık ortada. Ruslar yenileniyor, oradaki gruplaşmalarını güçlendiriyor. Bu, kimsenin geri çekilmeye hazır olmadığı anlamına gelir. Aksine en ağır savaşlar Herson için olacak.”

Ukrayna savaşında son durum… Yeni tehdit kapıda Birlikler Belarus sınırına yönlendirildi
Ukrayna ordusu Herson için çatışmaya hazırlanırken Kiev’den gelen bir başka haberse dikkatleri bir kez daha Belarus’a çekti.

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DİKKATLER BELARUS'A ÇEVRİLDİ

Belarus, Rusya'nın, Ukrayna savaşındaki ana müttefiki ve Rus kuvvetlerinin topraklarını Ukrayna'ya saldırmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanmasına izin verdi.

Dünyadan gelen uyarılara ve yaptırımlara kulak tıkayan ülke, Vladimir Putin’in yakın dostu olan Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Rusya’yla birlikte hareket etme politikasından vazgeçeceğe benzemiyor.

Ukrayna savaşında son durum… Yeni tehdit kapıda Birlikler Belarus sınırına yönlendirildi
AÇIKLAMA GENELKURMAYDAN GELDİ

Kiev genelkurmayı, Ukrayna'nın sınır ötesi olası bir Rus saldırısına karşı koymak için Belarus yakınlarındaki kuzey bölgedeki güçlerini artırdığını söyledi. Genelkurmay ana operasyonlar müdür yardımcısı Oleksii Hromov, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Şu anda Belarus'ta bir saldırı kuvvetinin oluşturulduğunu gözlemlemedik. Ancak tehditler var ve olacak. Tepki veriyoruz, zaten kuzey yönünde birliklerimizi artırdık.”

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