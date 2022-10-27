Gündeme bomba gibi düşen iddia… Putin’in vaftiz kızı tutuklanmak üzereyken Rusya’dan kaçtı!

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Babası Vladimir Putin'in akıl hocası olan ve Rus sosyetesinin ‘göz alıcı’ bir üyesi olarak tarif edilen Ksenia Sobchak bugün dünya basınında manşetlerin üst sıralarında.

40 yaşındaki Sobchak, Putin'in son derece yakın bir aile dostu. Putin, Ksenia’nın vaftizine bizzat katıldı ve uzun zamandır kamuoyunda onun vaftiz kızı olduğu söyleniyordu. PUTİN'İN VAFTİZ KIZI KAÇTI!

3 milyondan fazla takipçisinin olduğu YouTube ve Telegram kanallarını yöneten kadın savaşın başından beri açık bir şekilde muhaliflik yapmasa da bu konuda ‘konuşamadığını’ açık bir şekilde belli etti.

Bu da aslında Ksenia Sobchak’ın savaş karşıtı bir tutum benimsediğinin işareti olarak görüldü.

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İsmi açıklanmayan bir yetkili Tass haber ajansına verdiği demeçte Ksenia Sobchak’ın Dubai için internetten bilet aldıktan sonra bir gecede Moskova'dan ayrıldığını iddia etti.

Ancak yine bir iddiaya göre Sobchak’ın aldığı Dubai bileti peşine düşen ajanları kandırmak içindi… HAVAALANINA AJANLAR YOLLANDI

Adı açıklanmayan yetkililerden alıntı yapan birkaç Rus devlet haber ajansına göre, onu tutuklamak için bir VIP havaalanı terminaline ajanlar da gönderildi.

Ancak 40 yaşındaki sosyetik güzel, ajanlar oraya varmadan önce Belarus üzerinden Litvanya'ya giden bir uçağa binmeyi başardı.

İngiliz basınına yansıyan çarpıcı iddialara göre ajanlar onu tutuklamak için peşine düştüğünde Sobchak çoktan ülkeden kaçmayı başarmıştı ancak yaşadığı lüks malikane polisler tarafından baskına uğradı ve evinde sıkı bir arama yapıldı.

Ksenia Sobchak’ın hangi yorumlarının Kremlin'i kızdırmış olabileceği tam olarak belli değil. Sobchak, üç milyondan fazla takipçisi olan YouTube ve Telegram kanallarında açıkça konuşmamaya dikkat etti, ancak Ukrayna'nın işgali konusundaki gerçek görüşlerini dile getiremediğinin bilinmesine izin verdi. ŞİRKETİNİN MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

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Ksenia Sobchak’ın şirketinin ticari direktörünün de bir gün önce gözaltına alınmış olması şüpheleri güçlendiren bir durum olarak kabul edildi.

Sobchak evine yapılan polis baskınıyla ilgili henüz yorum yapmadı ancak 2 gün önce Kirill Sukhanov'un tutuklanmasını kınadı ve bunun onun yaptığı işle ilgili olduğunu iddia etti.

Ksenia Sobchak’ın Kirill Sukhanov tutuklandıktan sonra “Yazı işleri ekibim ve ben bunu gazetecilere yönelik bir başka baskı örneği olarak görüyoruz. Bizi suçlayacak bir şey yok… Gazetecilerimi gözaltına alıp duruyorlar. Şimdi Kirill'i ele geçirdiler ve ona karşı suçlamalarda bulundular.” sözlerini sarf etmesi belli ki kendi başını da belaya sokan şey oldu. 'İZİNLİ GAZETECİ'

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2000'lerde Moskova'da düzenlenen partilerde boy gösteren ve gazetecilikle uğraşan Bayan Sobchak, hukuk profesörü ve St. Petersburg'un Sovyetler dönemi sonrası ilk belediye başkanı olan babası Anatoly Sobchak'ın Putin’in akıl hocası olması sayesinde ‘kraliyet’ statüsüne sahipti ve bunun tadını çıkardı.

Kremlin'in Bayan Sobchak'a yetkilileri eleştirme konusunda özgürlük verdiğine inanılıyor ve sık sık basın konferanslarında Putin'e kritik sorular sormasına ses çıkarılmıyordu.

Hatta sosyetik güzelin bunun için özel olarak seçildiği bile söyleniyordu. SEÇİMLERDE PUTİN'İN KARŞISINDA YARIŞTI

Tüm bunların yanında 2018 yılında yapılan seçimlerde Putin'in karşısında 'muhalif' aday olarak yarışan ve başkanlığa adaylığını koyan Ksenia Sobchak 1,7 oranında oy almayı da başarmıştı. Ancak bunun sebebinin seçimlere katılması engellenen, Vladimir Putin'in en büyük muhalifi Alexei Navalny'nin yokluğuydu...

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Devlete ait haber ajansı Tass Çarşamba günü, ismi açıklanmayan bir yetkilinin Bayan Sobchak'ın şu anda bir şüpheli olmadığını söylediğini aktardı.