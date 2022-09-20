Ukrayna savaşında son durum: Ukrayna ordusu Luhansk'a girdi!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Donbass olarak belirleyen ve bu bölgede ilerleyişe geçen Rus ordusu bir süredir savunma pozisyonunda.

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Zira Ukrayna güçleri haftalardır farklı noktalardan taarruza geçmiş durumda. Bu saldırılar kapsamında savaş bir bölgeye daha sıçradı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna ordusu aylar önce Ruslara terk ettiği Luhansk'a girdi.

Aynı habere göre, Ukrayna güçleri buradaki ilk yerleşim yerini ele geçirdi. Açıklama Luhansk Valisi Serhiy Gaidai'dan geldi.

Lysychansk, bölgeyi Rus güçlerine karşı savunulduğu dönemde 'doğudaki son kale' olarak tanımlanmış, Ukrayna güçleri tüm çabalara rağmen kentten çekilmişti.

Gaidai'dan Ukrayna ordusunun Lysychansk şehrinden sadece 8 kilometre uzaklıkta bulunan Bilohorivka köyünün tam kontrolünü yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

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Ukrayna güçlerinin 'doğudaki son kale' olarak da anılan Lysychansk'a doğru ilerleyeceği gelen haberler arasında.

ZELENSKİ: BİR SONRAKİ ADIMA HAZIRLANIYORUZ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya karşı taarruz sonrası ilerlemenin süreceği mesajını verdi. Zelenski, Ukrayna Ordusu'nun rehavete kapıldığı iddialarını yalanladı. 'Bir sonraki adıma hazırlanıyoruz' dedi.

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Zelenski açıklamasında şu ifadeler yer verdi;

'Bazılarınız zaferden sonra bir rehavete kapıldığımızı düşünüyor olabilir. Böyle bir durum yok. Sonraki hamleler için hazırlanıyoruz. Duyulması gereken yeni çok önemli isimler var. Çünkü Ukrayna’nın tamamı özgürleştirilmeli' ifadelerini kullandı.

Ukrayna, eylül başında başlattığı taarruz ile Rus ordusunun Harkiv bölgesinin neredeyse tamamından çıkarmayı başardı. Kiev kaynaklı haberlere göre, 300'den fazla yerleşim yeri, Rus işgalinden kurtarıldı.

Cephede yenilmeyen Rus askerleri ise, Donbas bölgesindeki mevkilere geri çekildi. Ancak Ukrayna’nın geri aldığı yerleşim yerleri hala Rus topçu birlikleri tarafından bombardımana tutuluyor.