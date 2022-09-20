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Batı’dan Rus turistlere demir perde

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#Rusya#Turist#Estonya
Batı’dan Rus turistlere demir perde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya, Rus turistlere kapıyı kapattı. Rusların Batı’ya yolculuklarında İstanbul aktarması daha da kritik hale geldi.

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RUS vatandaşlarının turist olarak batı sınırlarından karayoluyla Avrupa’ya ulaşımı birkaç istisna dışında kapatıldı. Üç Baltık ülkesi Estonya, Litvanya, Letonya ile Polonya, Ukrayna savaşı nedeniyle 19 Eylül 2022 tarihinden itibaren Schengen vizesi olsa bile Rus vatandaşlarına girişi yasakladı. Dört ülkenin Ruslara giriş yasağı uygulaması, Batı’ya çıkış imkânı sağlayan tek karayolu olarak Finlandiya’yı bıraktı. Ancak Finlandiya yönetimi de Ruslara kolay kolay vize vermiyor.

Rus vatandaşlarına seyahat kısıtlaması kararı nedeniyle 4 ülke hükümetleri adına ortak bildiri yayınlandı. Bildiride “Toplum düzeni ve güvenliğimizi göz önünde bulundurarak Rusya vatandaşlarına turist olarak ülkelerimizi ziyaret etmelerine yasak getiriyoruz. Rus vatandaşlarına turistik ziyaretleri yasaklayarak yakında tüm AB ülkelerinden de benzer adım atmalarını bekliyoruz” denildi.

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TEK ÇIKIŞ İSTANBUL

Turistik gezilere kapılar kapatılırken Rus vatandaşları bu dört ülkeye yakın akrabaları bulunması, çalışma iznine sahip olmaları ve eğitim için gelmeleri durumlarında özel izinle giriş yapabilecek. Ayrıca Rusya’dan kaçan rejim karşıtlarına da giriş izni verilecek. Üç Baltık ülkesiyle Polonya’nın kara sınırlarını Rus vatandaşlarına kapatmasıyla son 7 ayda Rusya için aktarma noktası haline gelen Türkiye’ye hava ulaşımının artması bekleniyor. 

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