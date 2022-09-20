Kraliçe’ye veda... Milyonlar uğurladı

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Merhum İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, dün ihtişamlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni, Londra’da yaklaşık 2 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşti. Milyonlarca kişi de töreni televizyondan canlı izledi. Bunun, eski başbakan Winston Churchill’in cenazesinden bu yana, yani yaklaşık 60 yıldır ülkede görülmemiş büyüklükte bir tören olduğu belirtildi. Tören nedeniyle Londra’da, kent tarihinin en geniş güvenlik önlemleri alındı. Cenaze için 10 bini aşkın polis ve 3 binden fazla askeri personel görevlendirildi.

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2 BİN DAVETLİ

Vatandaşların ziyareti için günlerdir parlamento binasındaki Westminster Hall’de bulunan Kraliçe’in tabutu, dün sabah töreni için önce Westminster Kilisesi’ne götürüldü. Cenaze töreni, yerel saatle 11.00’de yaklaşık 2 bin seçkin misafirin katılımıyla başladı.

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NİYE BU KATEDRAL

Westminster Kilisesi, Kraliçe Elizabeth için ayrı bir öneme sahip. Kraliçe’nin 1953’teki taç giyme töreni burada yapılmıştı. Kraliçe aynı zamanda Prens Philip ile bu kilisede evlenmişti. 18. yüzyıldan bu yana, kilisede bir hükümdarın cenaze töreni düzenlenmemişti.

BUCKINGHAM’A VEDA

Töreni sonlarına doğru ‘Son Görev’ adı verilen kısa bir borazan çalınarak 2 dakikalık ulusal saygı duruşu yapıldı. Tabut, Hyde Park’ın girişindeki Wellington Kemeri’ne götürüldü. Wellington Kemeri, Kraliçe’nin tahtta bulunduğu 70 yıl boyunca evi olan Buckingham Sarayı’nın önünde yer alıyor.

GÖRMEK İÇİN SABAHLADILAR

Devlet top arabasının taşıdığı Kraliçe’nin tabutunun arkasında, Kral Charles ve diğer kraliyet ailesi üyeleri yürüyüşe eşlik etti. Parlamento binasındaki saat kulesi olan Big Ben’de, bu rotadaki yürüyüş sırasında çanlar çaldı. Hyde Park’ta da her dakika başında top atışı yapıldı. Asker ve polisin hazır beklediği bu rota üzerinde, halk da resmi geçidi izledi. Tarihi töreni yakından izlemek isteyen bazı vatandaşlar, geceden belirli bölgelerde sıra kapmak için sabahladı.

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ELİZABETH’İN ‘GÖREV ASASI’ KIRILDI

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in dünkü cenaze töreni birçok sembolik an içeriyordu. Bunlardan biri de Kraliyet hanesindeki en kıdemli yetkililerden Lord Chamberlain Baron Parker tarafından Kraliçe’nin “görev asası”nın kırılması oldu. Aynı zamanda eski İngiliz İç İstihbaratı (MI5) Şefi casus şefi olan Parker, asayı kırdıktan sonra Kraliçe’nin tabutunun üzerine yerleştirdi. “Görev asası”, yalnızca cenaze törenlerinde kırılıyor ve hükümdar olarak hizmetin sona erdiğini gösteriyor. Kraliçe’nin tabutunun üzerine yerleştirilen sarı, pembe ve bordo tonlarındaki görkemli çelenk de dikkat çekti. Kral 3’üncü Charles’ın emriyle hazırlanan çelengin aranjmanında Kraliçe’nin düğün buketindeki bir daldan yetiştirilen beyaz mersin çiçekleri de yer aldı.

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EŞİNİN YANINA GÖMÜLDÜ

Londra’daki tören sonrası cenaze Windsor Kalesi’ne doğru son yolculuğuna çıktı. Buradaki St. James Kilisesi’ne götürülen Kraliçe için küçük bir dini tören düzenlendi. Kraliçe, kilise içinde yer alan Kral 6’ncı George Hatıra Şapeli’ne gömüldü. Kraliçe’nin 15 ay önce ölen 72 yıllık eşi Philip’in aynı kilisede başka bir bölmede bulunan tabutunun da 6’ncı George Şapeli’ne aktarıldığı bildirildi.

‘GAN-GAN’A VEDAYA GİTTİLER

Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine, Kraliyet ailesinin küçük üyeleri olarak 9 yaşındaki Prens George ile kardeşi 7 yaşındaki Prenses Charlotte da katıldı. İkili, tahtın bir numaralı vârisi Galler Prensi William ile eşi Prenses Kate’in üç çocuğundan en büyüğü ile ortancası. George tahtın iki numaralı vârisiyken, Charlotte 3’üncü sırada yer alıyor. İki küçük çocuğun cenaze törenine katılımıysa sembolik bir anlam ifade ediyor. Üst düzey kraliyet yetkililerine göre, ikili kraliyet ailesinin ‘parlak geleceğini’ sembolize ediyor. Catherine daha önce George’un büyükannesi olan Kraliçe’ye ‘Gan-gan’ dediğini anlatmıştı.

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MÜCEVHERLERDEKİ İNCE AYRINTILAR

Cenaze töreninde Kraliyet ailesi üyeleri matem nedeniyle siyah renkte giyinirken Kraliyet gelinlerinin mücevherleri ayrı bir dikkat çekti.

- Konsort Kraliçe Camilla: Kral 3’üncü Charles’ın eşi olarak Konsort Kraliçe olan Camilla, cenaze töreninde Kraliçe’nin koleksiyonu yerine Kraliçe Viktorya’nın 60’ıncı jübile broşunu takmayı tercih etti.

- Galler Prensesi Catherine: Veliaht Prens William’ın eşi olan Kate Middleton, dünkü törende Kraliçe’nin koleksiyonundan inci bir gerdanlık ve küpe taktı. Kate, geçen yıl Kraliçe’nin eşi Prens Philip’in cenazesinde de bu mücevherlerle dikkat çekmişti.

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- Sussex Düşesi Meghan: Prens Harry’nin eşi Meghan Markle ise törende Kraliçe’nin bizzat hediye ettiği inci küpeleri taktı.

MEGHAN’IN GÖZYAŞLARI

Sussex Düşesi Meghan, Westminster Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreninde eşi Prens Harry ile birlikte ikinci sırada oturdu. İlk sırada ise Kral 3’üncü Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla ile Kraliçe 2’nci Elizabeth’in diğer çocukları yer aldı. Meghan Markle’nin, Kraliçe’nin tabutu taşındığı sırada gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü. Meghan Markle, eşi ve çocuklarıyla birlikte kraliyet unvanlarından vazgeçerek ABD’ye yerleşmiş, ABD basınına Kraliyet ailesi aleyhina röportajlar vermesinin Kraliçe’nin o dönem zor günler geçirmesine neden olduğu belirtilmişti.