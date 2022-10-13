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Ukrayna savaşında son durum: Rusya'dan flaş '3. Dünya Savaşı' açıklaması

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna savaşında son durum: Rusyadan flaş 3. Dünya Savaşı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 11:43

Dünya, Rusya Devlet Başkanı Puin'in nükleer çıkışını konuşken Moskova'dan tehdit gibi bir uyarı geldi. Kırmızı çizgiyi açıklayan Rus yetkili, bu çizginin aşılmasının 3. Dünya Savaşı ile sonuçlanabileceğini duyurdu.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.

Üst düzey bir Rus yetkili, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceği konusunda Batı'yı uyardı.

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Independent'ta yer alan habere göre, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı Perşembe günü Tass'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

'Kiev, böyle bir adımın Üçüncü Dünya Savaşı'na garantili bir tırmanış anlamına geleceğini gayet iyi biliyor.'

Bu açıklama NATO'ya gözdağı olarak yorumlandı.

Putin ‘nükleer güç kullanabiliriz’ derken ‘taktik nükleer silahları’ kastediyor. Bu tür silahların tahrip gücü 1 kiloton ile 1000 kiloton arasında değişiyor. 1 kiloton, 1 milyon ton klasik patlayıcı dinamite eşdeğer. Örneğin, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 18 kiloton olduğu belirtiliyor.

NÜKLEER YANIT: YOK EDERİZ

Putin’in Rusya'da kısmi seferberlik ilan ederken 'Blöf yapmıyorum' diyerek Ukrayna savaşında nükleer silah kullanabileceğini yinelemesi, nükleer tehlikeyi yeniden gündeme getirmişti.

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Putin'in bu hamlesi sonrası ABD'den dikkat çeken bir uyarı gelmişti

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Eski CIA direktörü ve emekli dört yıldızlı ordu generali David Petraeus Rusya'ya adeta gözdağı vermişti.

ABC News'a konuşan Petraeus, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağı belirtti.

Petreaus, radyasyonun 5. Madde şemsiyesi altındaki NATO ülkelerine yayılma olasılığının NATO üyesine saldırı olarak yorumlanabileceğini belirtti.

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