Dünya bu iddia ile çalkalanıyor... Elon Musk'tan flaş Putin açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna'ya füze saldırıları ile yanıt veren Rusya'ya tepki sürerken dünya Elon Musk ile ilgili ortaya atılan iddiayı konuşuyor.

Siyaset bilimci Ian Bremmer, Musk'ın Putin ile görüşerek Rus liderin kırmızı çizgilerini öğrendiğini açıkladı.

HuffPost'ta yer alan habere göre, Bremmer, Musk'ın kendisine Putin'in Ukrayna'daki çatışma hakkında, belirli şartların karşılanması durumunda 'müzakere etmeye hazır olduğunu' söylediğini yazdı.

PUTİN'İN ŞARTLARINI AÇIKLADI

Bremmer'e göre, Putin'in kırmızı çizgileri şu şekilde...

Kırım Rus kontrolü altında kalacak.

Ukrayna kalıcı bir tarafsızlık anlaşması yapacak.

Kiev, Doğu Ukrayna'da Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia'nın ilhakını kabul edecek.

MUSK'TAN YANIT GELDİ

Musk Putin ile görüştüğü iddiaları ile ilgili ortaya atılan bu iddia sonrası sessizliğini bozdu.

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Milyarder iş insanı iddiayı reddetti ve 'Putin ile sadece bir kez görüştüm ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu uzaydı' dedi.

ZELENSKİ'Yİ ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile tartışma konusu olan Musk geçtiğimiz hafta 'barış planı' yayınladı. Milyarder iş insanı 'Ukrayna - Rusya barışı' başlıklı yazısında barış için maddeler sundu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU

Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu belirten Musk, Ukrayna'nın da tarafsız statüye dönmesi gerektiğini savundu ve bu paylaşım kısa sürede tartışmaların fitilini ateşledi.

İLK CEVAP BÜYÜKELÇİDEN

Musk'a Ukrayna tarafından ilk resmi tepki Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk'ten geldi.

Musk'ın paylaşımından kısa bir süre sonra milyarder girişimciyi etiketleyen büyükelçi Twitter'dan şu mesajı paylaştı;

'Defol git sana verebileceğim en diplomatik cevap.'

Musk gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaptı ve 'O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli' dedi ve bir anket başlattı.

ZELENSKİ'DEN ANKETLİ YANIT

Musk'ın bu paylaşımına Ukrayna lideri Zelenski'den yanıt gecikmedi.

Elon Musk'a yine anket ile cevap veren Zelenski takipçilerine şu soruyu sordu: Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi?