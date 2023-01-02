Ukrayna savaşında son durum: Rus komutandan itiraf gibi sözler... NATO'nun Moskova planı ortaya çıktı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna topçu birlikleri Harkiv bölgesindeki Rus mevzilerini hedef alıyor... (Fotoğraf: AP)

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmada kilit rol oynayan Rus komutan Igor Girkin başarısızlığın nedenini açıkladı.

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Newsweek'te yer alan habere göre, Girkin Ukrayna'nın başarısının ana nedeni olarak Rus askeri liderlerinin sorumsuzluğunu gösterdi.

Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Rus komutan 'Maalesef bazı yerlerde askeri tesislerimize yönelik saldırıları Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin komutasındaki süregelen aşırı savurganlık nedeniyle başarılı oldu' diye yazdı.

Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısını hedef aldığının altını çizen Girkin, bu taktiğin Kiev'i barış yapmaya zorlayamayacağını öne sürdü.

PUTİN'İ KIZDIRACAK SÖZLER

Girkin daha önce imza attığı açıklamasında savaştaki durumun siyasi rejimin ve hatta Rusya Federasyonu devletinin çökmesine neden olabileceğini söylemişti.

Temmuz 2014’te Amsterdam'dan havalandıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beri Rus ordusunu eleştirdiği ve 'Ukrayna’daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı' biliniyordu.

Ukrayna askerleri Bakhmut'ta devriye geziyor... (Fotoğraf: AP)

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NATO MOSKOVA PLANINI AÇIKLADI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının azalma belirtisi göstermediğini, bu nedenle Batılı ülkelerin Kiev’e desteklerine uzun vadede devam etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.

BBC’ye konuşan Stoltenberg, Ukrayna’nın bağımsızlığını koruyup Rusya’yı müzakere masasına çekmenin yolunun buradan geçtiğini belirtti.

Rusya’daki kısmi seferberliğin, Moskova’nın savaşı sonlandırmaya niyetinin olmadığını gösterdiğini vurgulayan Stoltenberg “Ukrayna birlikleri son aylarda bir ivme yakaladı ama biliyoruz ki Rusya da yeni askerleri silah altına aldı ve onlara eğitim veriyor” dedi ve ekledi:

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'Bu durum hem savaşa devam etme isteklerini hem de yeni bir saldırıya başlayabileceklerini gösteriyor.'

Stoltenberg henüz ufukta bir müzakere gözükmese de, o gün geldiğinde Ukrayna’nın masada güçlü olması için Batı tarafından verilecek desteğin önemine dikkat çekti:

'Ukrayna’ya acilen destek vermemiz lazım. Buna askeri destek de dahil. Çünkü Rusya’yı müzakere masasına oturmak zorunda hissettirecek ve Ukrayna’nın bağımsız bir ulus olarak Avrupa’daki varlığını kabul etmesini sağlayacak tek şey bu. Ukrayna’nın müzakere masasında elde edebileceklerinin tamamen cephedeki duruma bağlı olduğunu biliyoruz.'