Ukrayna savaşında son durum: New York Times savaşın yeni adresini yazdı... Rusya B planını devreye soktu!

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24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

New York Times (NYT), Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile yeni bir evreye giren savaşın yeni adresini yazdı.

NYT 'Ukrayna'da Bakhmut, 2 Ordu İçin Kanlı Girdap Oldu' başlıklı haberinde çatışmaların yeni merkez üssünün bu bölge olduğu bilgisine yer verdi.

Bölgedeki çatışmalar can almaya devam ederken Ukrayna Rusya'nın B planını açıkladı.

Ukrayna ordusuna ait çoklu roketatar sistemi mevzi alıyor... (Fotoğraf: AP)

Ukrayna Genelkurmayı, Rusya'nın Beyaz Rusya'da konuşlanmış bazı birliklerini ve personelini Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarına nakletmeyi planladığını söyledi.

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Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada işgal altındaki bölgelere Belarus'ta konuşlu birlikler ile takviye beklendiği bilgisine yer verildi.

Askeri uzmanlar Rusya'nın bu adımını 'B planı devrede' şeklinde yorumladı.

Zira savaşın başından beri ikinci bir cephe açılması umudu ile Belarus'ta binlerce Rus askeri bulunuyor.

Belarus'un savaşa girmemesi ile bu cephe açılmazken Rusya bu askerleri çatışma bölgelerine naklederek sahada avantaj sağlamaya çalışıyor.

BELARUS'TAN UKRAYNA'YA UYARI

Geçtiğimiz günlerde Belarus'tan Ukrayna'ya barış görüşmeleri ile ilgili bir uyarı gelmişti.

Ukrayna askerleri Donetsk bölgesinde Rus mevzilerine yakın bir noktada devriye geziyor... (Fotoğraf: AP)

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Ukrayna'yı Rusya ile barış görüşmelerine başlamaya ve savaşta daha fazla zayiat vermemeye çağırmıştı.

Lukashenko, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereyi reddetmesinin 'tamamen yıkım'la sonuçlanacağını savunmuştu.

Belarus lideri 'Her şey Ukrayna'ya bağlı. Nitekim artık her şey Ukrayna'nın elinde. Kendi halkları arasında çok sayıda ölüm görmek istemiyorlarsa dursunlar' demişti.