Ukrayna savaşında son durum: MH17 faciasının baş şüphelisi Ukrayna cephesine komutan olarak gönderildi

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MH17 faciasının baş şüphelisi Igor Girkin Ukrayna cephesine komutan olarak gönderildi.

Ukrayna Askeri İstihbaratı, Girkin'in yakalanması için başına 100 bin dolar ödül konduğunu açıkladı.

Rus Savaş muhabiri Maksim Fomin'e göre, 10 Ekim'den bu yana sosyal medyada aktif olmayan "Strelkov" lakaplı Igor Girkin, Ukrayna'daki bir birliğin başına atandı.

Girkin'in eşi, Cumartesi günü sosyal medya hesabından kocasının askeri üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak durumunun iyi olduğunu yazdı.

MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beri Rus ordusunu eleştirdiği ve "Ukrayna’daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı" biliniyordu.

Hollanda medyasına göre, Ağustos ayında kendi inisiyatifiyle Herson kenti yakınlarında cepheye giderken gözaltına alınan Girkin, Moskova'ya geri gönderildi.

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HOLLANDA İADESİNİ İSTİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararının ardından, Girkin de gönüllü olarak orduya yazıldı. Ardından Ukrayna cephesindeki bir birliğe kurmay başkanı olarak atandı. Ancak hangi bölgede görev yaptığı açıklanmadı.

Hollanda, MH17 faciasındaki rolü nedeniyle, Rusya'dan Igor Girkin'i iade etmesini istiyor.

Gerçek adı Igor Girkin olan Strelkov, 2014 yılında Rusya tarafından tedarik edilen bir füze tarafından vurulan MH17'nin düşürülmesinden sorumlu tutuluyor... (Fotoğraf: AFP)

BAŞ ŞÜPHELİ OLARAK YARGILANIYOR

Girkin, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan havalanan 298 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın, Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesi ile ilgili davada baş şüpheli olarak yargılanıyor.

Rus gizili servisi FSB mensubu olan Igor Girkin, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı güçlerin komutanlığını yapıyordu.

Uluslararası araştırma ekibine göre MH17 uçağı, Moskova'dan getirilen Rus yapımı BUK füzesi ile vurulduktan sonra düştü. 195'i Hollanda vatandaşı, toplam 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

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MOSKOVA YANIT VERMİYOR

Rusya, facianın ardından Girkin ve diğer sorumluları Donbas bölgesinden Moskova'ya geri çağırdı. Moskova yönetimi, Lahey'de ömür boyu hapis istemiyle gıyabında yargılanan Girkin'in iadesi talebine yanıt vermedi.

Hollanda'daki davanın 17 Kasım'da sonuçlanması bekleniyor.

Ukrayna Askeri İstihbaratı, daha önce Bosna Hersek ve Çeçenistan'daki savaşlara da katılan Igor Girkin'in yakalanması için 100 bin dolar ödül konduğunu açıkladı.