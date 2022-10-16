Almanya'dan flaş 'Avrupa ordusu' açıklaması

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Dünya'nın gözü 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Putin emri ile başlayan savaş aylardır devam ederken Almanya'dan flaş bir hamle geldi.

Almanya Başbakanı Scholz, AB’nin bağımsız güçlü bir askeri güce sahip olmasını da gündeme getirdi.

Scholz, AB üyelerinin hep birlikte ortak silah ve savunma malzemesi almasını, 2025 yılına kadar bir ‘hızlı saldırı birliği’ oluşturulmasını ve Avrupa Silahlı Kuvvetleri için bir AB karargâhı belirlenmesini de önerdi.

'Biz kendimizden emin bir biçimde birlik içinde Avrupai savunma çabalarımızı ileri taşımalıyız' diyen Scholz, göç politikasında yaşanan görüş ayrılıklarının da giderilmesini istedi.

AB'DE KÖKLÜ REFORM ÇAĞRISI

Scholz ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) kapılarının yeni üyelere açılması için köklü bir reformun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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Avrupa Sosyal Demokrat Partileri’nin (PES) Berlin’de düzenlenen kongresinde konuşan Alman Başbakan, birliğin aday ülkelere verdiği sözü yerine getirmesi gerektiğini vurgularken, yeni üyelerin alınması için de köklü bir reforma gidilmesinin şart olduğunu söyledi.

Ukrayna ve Moldova’yı AB yolunda destekleyeceklerini belirten Scholz, 'Gürcistan ve Batı Baklan ülkeleri gibi bu iki ülke de özgür Avrupa’ya aittir. Aday ülkelere yıllar önce verilen sözler artık yerine getirilmelidir. Tabii aday ülkeler de gereken kriterleri yerine getirmeliler' dedi.

Şu anda 27 üyeli AB’nin nüfusunun 450 milyon olduğunu hatırlatan Scholz, üye sayısının 30, 36’ya çıkmasıyla 500 milyondan fazla özgür ve eşit haklara sahip insanıyla birlik içindeki AB’nin dünyadaki gücünün artacağına dikkati çekti.

Az nüfuslu AB ülkelerinin endişelerinin hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Scholz, özellikle dış politika ve vergi politikalarında kararların oy birliği yerine kademeli olarak mutlak çoğunlukla alınması yönündeki önerisini de yineledi.

Scholz, 'Şu anda olduğu gibi gelecekte de her ülkenin talepleri dikkate alınmalıdır. Aksi bir tutum Avrupai düşünceye ihanet olur. Şayet hedefimiz jeopolitik bir Avrupa ise mutlak çoğunluk kararı egemenlik için bir kayıp değil, kazançtır' dedi.

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