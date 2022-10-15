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Ve açıklama geldi... Rus askerleri Belarus'ta!

Güncelleme Tarihi:

#Belarus#RUSYA#Lukaşenko
Ve açıklama geldi... Rus askerleri Belarusta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 16:58

Belarus Savunma Bakanlığı, ortak bölgesel güç konuşlandırma anlaşması kapsamında Rusya'dan yola çıkan ilk birliğin Belarus'a ulaştığını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke ordularından oluşan "ortak bölgesel gücün" Belarus sınırlarına konuşlandırılması yönünde aldığı kararın ardından ilk adım atıldı.

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ortak bölgesel gücün bir parçası olan ilk Rus askeri grubu Belarus’a ulaştı" denildi.

Oluşturulan ortak bölgesel gücün yabancı ülke topraklarında faaliyet yürütemeyeceği, sadece Belarus topraklarının korunması yönünde hareket edeceği vurgulanarak, "Ortak bölgesel güç konuşlandırma kararı yalnızca 'Birlik Devletleri' sınırlarının korunması ve savunmasını güçlendirme amacını taşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Lukaşenko geçtiğimiz günlerde Minsk'te yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Belarus'a saldırı yönünde istihbarat bilgilerine ulaştıklarını, aynı zamanda NATO tarafından muhtemel nükleer saldırıya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "ortak bölgesel güç konuşlandırma" yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

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#Belarus#RUSYA#Lukaşenko

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