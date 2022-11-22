Ukrayna savaşında son durum... Dünyayı ayağa kaldıran iddia! Rusya'nın planını açıkladılar

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaşta ağır yara alan Rusya, Herson'u terk ederek büyük bir yara aldı.

Sahadaki kayıpları hava saldırıları ile dengelemeye çalışan Rusya'nın sıradaki hamlesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Ukrayna istihbaratı Moskova'nın savaşın seyrini değiştirmeye aday planını kamuoyu ile paylaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Belarus'ta bir sahte bayrak operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün raporuna göre, Putin'in güçleri Grodno bölgesindeki Astravets Elektrik Santralini ve Brest'teki altyapıyı hedef almayı planlıyor.

Aynı rapora göre, Rusya bu operasyonu NATO veya Ukrayna'yı suçlayacak şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Sahte bayrak operasyonu, bir ülkenin kamuoyu oluşturmak ya da haklı bir nedene sahip olmak için düşman kılığında kendi birliklerini saldırı düzenlemesine verilen addır.

Rusya'nın nu sayede hem Ukrayna ve NATO'yu zor durumda bırakmayı hem de Belarus'u savaşa çekmeye çalışacağı belirtiliyor.

Belarus'un savaşa girmesi Ukrayna savaşında ikinci cephenin açılması anlamına geliyor.

Bazı askeri uzmanlar Belarus'un savaşa girmesini sahada gerileyen Rusya'nın zafer için son şansı olduğu yorumunda bulunuyor.

İddiaların merkezindeki tesis Litvanya sınırına yakın ve ülkenin başkenti Vilnius'tan sadece 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

DSÖ'DEN UKRAYNA UYARISI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu kış Ukrayna'da milyonlarca kişinin hayatının tehdit altında olacağını söyledi.

Ukrayna askerleri Bahhmut yakınlarındaki Rus mevzilerine topçu ateşi açıyor... (Fotoğraf: AP)

DSÖ, Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P Kluge, Ukrayna'nın enerji altyapısının yarısının hasar gördüğünü ve 10 milyon kişinin şu anda elektriksiz olduğunu vurguladı.

Sıcaklıkların bazı bölgelerde -20 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir basın toplantısı düzenleyen Dr. Kluge, 'Basitçe söylemek gerekirse, bu kış hayatta kalmakla ilgili olacak' dedi.

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DSÖ, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgalinden bu yana sağlık altyapısına yönelik 703 saldırıyı belgeledi.