Ve Almanya harekete geçti... İtiraf gibi açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaşta rüzgar Ukrayna'dan yana dönerken Rusya'nın Herson'u kaybetmeye verdiği yanıt bir hayli ağır olmuş, Moskova, Ukrayna genelinde yoğun bir füze saldırısına imza atmıştı.

Bu saldırı esnasında Polonya'nın Ukrayna sınırında meydana gelen patlama ise dünyayı alarma geçirdi.

NATO olay üzerine acil olarak toplanırken saatler sonra füzenin Ukrayna savunma sistemine ait olduğu ortaya çıktı ve tabiri caizse dünya derin bir nefes aldı.

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2 kişinin ölümüne neden olan olayın yankıları sürerken Almanya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ülke basınına verdiği demeçte, bu olayın Avrupa hava sahası savunmasındaki ciddi bir savunmasızlığı ortaya çıkardığı belirtti.

Almanya'nın bu olay üzerine hızlı aksiyon aldığını belirten bakan atılan adımları da açıkladı.

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Lambrecht, 'Polonya'ya hava sahasını güvence altına almak için Eurofighter'larımız ve Patriot hava savunma sistemlerimizle destek sunduk' dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Pazar günü Luhansk bölgesinde Rusya’nın 400’e yakın bombardıman düzenlediğini duyurdu.

En şiddetli çatışmaların Donetsk ve Luhansk bölgelerinde olduğunu belirten Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'İlk konu cephe. Daha önce olduğu gibi en şiddetli çatışmalar Donetsk bölgesinde. Bugün havanın bozulması nedeniyle daha az saldırı olmasına rağmen Rus bombardımanı vakalarının sayısı ne yazık ki son derece yüksek. Luhansk bölgesinde yavaş yavaş ilerliyoruz. Doğuda şu ana kadar 400'e yakın bombardıman gerçekleşti.'

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ENERJİYLE İLGİLİ İŞLEMLER PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

Zelenski, ülkede yaşanan enerji sorunlarına ilişkin yaptığı açıklamada, tüm işlemlerin plana uygun şekilde ilerlediğini söyledi.

Zelenski, “Şebekelerin ve teknik tedarik olanaklarının restorasyonu, enerji nakil hatlarının mayınlardan arındırılması, onarımlar, her şey plana uygun devam ediyor” ifadelerini kullandı.