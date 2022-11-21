Kırım için tarih verdi: Rusya baharda çekilebilir

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Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Volodymyr Havrylov’a göre Rusya işgalinin yeni yılda bahardan önce sona ereceği ve Kırım’ın Rus güçlerden tamamen temizleneceğini iddia etti.

İngiltere ziyareti sırasında Sky News'e konuşan Havrylov, Moskova'da Putin yönetiminin devrilmesi gibi beklenmedik bir "siyah kuğu" olayının Ukrayna'nın kararlılığını sürdürüp savaşın sonunu hızlandıracağını söyledi. Havrylov, “Rusya yeniden bir araya gelmek ve daha fazla asker getirebilmek için bu savaşa ara vermekle ilgileniyor. İşte bu yüzden bizim durmaya hakkımız yok ilerlemek zorundayız.” dedi.

Eski tümgeneral Havrylov, “Aralık ayı sonuna kadar Kırım'a adım atabiliriz. Savaş biraz zaman alacak. Ama benim fikrim, baharın sonuna kadar bu savaşın biteceği yönünde.” diye konuştu.

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Kırım, sekiz yıl önce Putin'in Rus kontrolündeki Luhansk ve Donetsk bölgeleri de dahil olmak üzere doğu Ukrayna'nın büyük parçalarını ele geçirme girişiminin bir parçası olarak Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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HERSON: KIRILMA NOKTASI

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan dünyayı şaşkına çeviren bir adım atarak elinde tuttuğu tek bölge başkenti olan Herson’dan askerlerini geri çekme kararı almıştı. Çekilme kararını açıklayan Ukrayna’daki Rus güçlerinin komutanı General Sergey Surovikin, ikmal hatlarını elde tutmanın artık mümkün olmadığını ve bu nedenle kentin terk edilmesi gerektiğini belirtmişti. Surovikin ayrıca söz konusu kararı, üst düzey komutanların da olduğu kameralı toplantıda açıkladı.



Rus devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada General Surovikin, “Bu koşullar altında, en anlamlı seçenek Dinyeper Nehri boyunca bir savunma hattı organize etmek” demişti.

Rus ordusunun aldığı zarar ve ilerleyişin beklenmedik bir direnişle karşılaması Rusya’nın planlarını bozguna uğratmıştı.