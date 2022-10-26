Ukrayna savaşında son durum… Acı itiraf bizzat Putin’den geldi: Savaşta ‘sorunlarla’ karşı karşıyayız!

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Geçen hafta yayınlanan bir Rus merkez bankası raporuna göre, Putin'in Eylül ayında ülkedeki 300 bin yedek askeri kısmen seferber etmesi, üretim süreçleri ve çıktı bakımı için yeni zorluklar yarattı. Merkez bankası, uygulamanın tüketici ve iş güvenini olumsuz yönde etkilemesinin de beklendiğini söyledi.

Merkez bankası araştırma departmanı, 'Eylül ayında ekonomik aktivitenin toparlanması durdu' yazdı. Ay sonuna kadar ekonomik koşulların kötüleştiğini de sözlerine ekledi. MERKEZ BANKASININ AÇIKLAMASININ HEMEN ARDINDAN…

Rusya’nın ekonomik sıkıntıları ve ordunun içine girdiği taktiksel ve operasyonel çıkmaz son günlerde tüm dünyanın dilinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün yaptığı açıklamalar ise bu durumun adeta kanıtı oldu.

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Putin'in dün koordinasyon konseyine yaptığı konuşma, Rusya savunma bakanının Ukrayna'yı radyoaktif 'kirli bombalar' kullanmaya hazırlanmakla suçlamasından iki gün sonra geldi ve bu da savaşta yeni bir tırmanışla ilgili endişelere yol açtı.

Putin, konuşmasında ülkesinin Ukrayna savaşında 'sorunlarla' karşı karşıya olduğunu kabul etti ve ekibine çatışmada karar verme sürecini hızlandırmalarını söyledi. “DAHA HIZLI KARAR VERİN”

Putin, Rusya'nın Ukrayna savaşında 'sorunlarla' karşı karşıya olduğunu kabul etti ve bunu ekibine de iletti.

Ancak Rusça yapılan ve televizyonda yayınlanan açıklamalar, haber kuruluşları tarafından farklı şekilde çevrilmiş görünüyor.

Konuşmanın AFP çevirisine göre Putin, Rusya'daki 'ekonomik zorluklara' atıfta bulundu.

Putin, yeni kurulan koordinasyon kuruluna yaptığı açıklamada “Şimdi özel askeri operasyona destek sağlama ve bize dayatılan ekonomik kısıtlamalara karşı koyma ihtiyacı ile ilgili sorunları daha hızlı çözme ihtiyacıyla karşı karşıyayız” dedi.

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Bu koordinasyon ekibi Kremlin'in resmi dokümanlarında ‘Ukrayna'nın işgaline verilen desteği artırmak için kurulan’ bir konsey. ÇEVİRİDE DİKKAT ÇEKEN FARKLILIK

Kremlin, Putin'in 'ekonomik kısıtlamalar' ifadesini kullandığını yazarken, AFP Putin'in Rusya'nın savaş üzerindeki yaptırımlar nedeniyle 'ekonomik zorluklarla' karşı karşıya olduğunu söylediğini bildirdi.

Çevirilerdeki fark dikkat çekici, çünkü Putin gerçekten de 'ekonomik kısıtlamalar' kelimesini kullanmışsa, bu ifade Putin'in Rusya'nın yaptırımlar altında iyi durumda olduğunu gösteren olağan açıklamalarından doğal olarak ayrılacaktır.

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Putin'in Ukrayna'nın işgalinden sekiz ay sonra gelen bu yorumları, Rusya'nın sahada karşı karşıya olduğu zorlukların kabulü olarak görüldü.