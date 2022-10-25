Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ölüm haberi dünyayı şoke etmişti… Ünlü Alman milyonerin son fotoğrafı ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Rainer Schaller#Uçak Kazası#Son Fotoğraf
Ölüm haberi dünyayı şoke etmişti… Ünlü Alman milyonerin son fotoğrafı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 15:06

Almanya'da bir fitness merkezi zinciri olan McFit'in kurucusu olan ünlü Alman milyoner Rainer Schaller'in ölüm haberi dünyayı sarsmıştı. Özel jetinde Meksika’dan Kosta Riko’ya giderken, uçağın radardan kaybolduğu bilgisiyle birlikte herkes gelecek iyi bir haberi beklemeye başlamıştı ancak güzel başlayan yolculuk büyük bir trajediyle sonlandı…

Haberin Devamı

53 yaşındaki Alman milyoner Rainer Schaller'in, uçağı Kosta Rika açıklarında kaybolduğu sırada kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çocukları Aaron ve Finja ile birlikte Meksika'dan Limon'a uçmakta olduğu anlaşıldı.

Ünlü fitness merkezi zinciri McFit'in kurucusu olan Schaller’in yanında kişisel antrenör olduğuna inanılan Marcus Kurreck de vardı.

Ölüm haberi dünyayı şoke etmişti… Ünlü Alman milyonerin son fotoğrafı ortaya çıktı
Özel jetin bir Piaggio 180 olduğu açıklandı.

Kosta Rika'nın kamu güvenliği bakanı Jorge Torres, radardan kaybolma bilgisi geldiğinde “Beş Alman vatandaşını taşıyan bir uçak ülkenin doğusundaki Juan Santamaria havaalanına giderken kayboldu.” açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

Rainer Schaller ve ailesinin özel bir jet kazasında öldüklerine inanılmadan önceki tüyler ürpertici son görüntüsü de ortaya çıktı.

Ölüm haberi dünyayı şoke etmişti… Ünlü Alman milyonerin son fotoğrafı ortaya çıktı
Rainer Schaller, kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çiftin çocukları Aaron ve Finja, mutlu geçecek bir tatile çıktıklarını düşünürken kameraya bakıp birlikte poz vermişlerdi. Hepsi kameraya bakıyor ve gülümsüyordu. Başlarına gelecek korkunç şeyden habersizlerdi…

FlightRadar’daki bilgilere göre Meksika’nın Palenque bölgesinden havalanan özel jetin radarda kaybolmadan önce 41 dakika havada kaldığı ve nedeni bilinmeyen kaza sonucu denize çakıldığında denizden sadece 69 metre yüksekte olduğu açıklandı.

Ölüm haberi dünyayı şoke etmişti… Ünlü Alman milyonerin son fotoğrafı ortaya çıktı
Kosta Rika yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ise uçağın parçaları radardan kaybolduğu noktada, denizde bulundu ancak henüz uçakta bulunan aile üyelerinin cesetlerine ulaşılamadı.

Gözden Kaçmasın

Çığır açan Covid aşı çalışması… Aşılardan en çok faydalanan grubu açıkladılarÇığır açan Covid aşı çalışması… Aşılardan en çok faydalanan grubu açıkladılar!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

54 yaşındaki kadın 6 metrelik pitonun midesinden çıktı 54 yaşındaki kadın 6 metrelik pitonun midesinden çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rainer Schaller#Uçak Kazası#Son Fotoğraf

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak