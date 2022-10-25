Ölüm haberi dünyayı şoke etmişti… Ünlü Alman milyonerin son fotoğrafı ortaya çıktı!

Haberin Devamı

53 yaşındaki Alman milyoner Rainer Schaller'in, uçağı Kosta Rika açıklarında kaybolduğu sırada kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çocukları Aaron ve Finja ile birlikte Meksika'dan Limon'a uçmakta olduğu anlaşıldı.

Ünlü fitness merkezi zinciri McFit'in kurucusu olan Schaller’in yanında kişisel antrenör olduğuna inanılan Marcus Kurreck de vardı.

Özel jetin bir Piaggio 180 olduğu açıklandı.

Kosta Rika'nın kamu güvenliği bakanı Jorge Torres, radardan kaybolma bilgisi geldiğinde “Beş Alman vatandaşını taşıyan bir uçak ülkenin doğusundaki Juan Santamaria havaalanına giderken kayboldu.” açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

Rainer Schaller ve ailesinin özel bir jet kazasında öldüklerine inanılmadan önceki tüyler ürpertici son görüntüsü de ortaya çıktı.

Rainer Schaller, kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çiftin çocukları Aaron ve Finja, mutlu geçecek bir tatile çıktıklarını düşünürken kameraya bakıp birlikte poz vermişlerdi. Hepsi kameraya bakıyor ve gülümsüyordu. Başlarına gelecek korkunç şeyden habersizlerdi…

FlightRadar’daki bilgilere göre Meksika’nın Palenque bölgesinden havalanan özel jetin radarda kaybolmadan önce 41 dakika havada kaldığı ve nedeni bilinmeyen kaza sonucu denize çakıldığında denizden sadece 69 metre yüksekte olduğu açıklandı.

Gözden Kaçmasın 54 yaşındaki kadın 6 metrelik pitonun midesinden çıktı Haberi görüntüle

Kosta Rika yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ise uçağın parçaları radardan kaybolduğu noktada, denizde bulundu ancak henüz uçakta bulunan aile üyelerinin cesetlerine ulaşılamadı.