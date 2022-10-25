Ölüm haberi dünyayı şoke etmişti… Ünlü Alman milyonerin son fotoğrafı ortaya çıktı!

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53 yaşındaki Alman milyoner Rainer Schaller'in, uçağı Kosta Rika açıklarında kaybolduğu sırada kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çocukları Aaron ve Finja ile birlikte Meksika'dan Limon'a uçmakta olduğu anlaşıldı.
Ünlü fitness merkezi zinciri McFit'in kurucusu olan Schaller’in yanında kişisel antrenör olduğuna inanılan Marcus Kurreck de vardı.
Kosta Rika'nın kamu güvenliği bakanı Jorge Torres, radardan kaybolma bilgisi geldiğinde “Beş Alman vatandaşını taşıyan bir uçak ülkenin doğusundaki Juan Santamaria havaalanına giderken kayboldu.” açıklamasını yapmıştı.
Rainer Schaller ve ailesinin özel bir jet kazasında öldüklerine inanılmadan önceki tüyler ürpertici son görüntüsü de ortaya çıktı.
FlightRadar’daki bilgilere göre Meksika’nın Palenque bölgesinden havalanan özel jetin radarda kaybolmadan önce 41 dakika havada kaldığı ve nedeni bilinmeyen kaza sonucu denize çakıldığında denizden sadece 69 metre yüksekte olduğu açıklandı.