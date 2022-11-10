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Ukrayna savaşında son durum: ABD'den gündeme bomba gibi düşen iddia... Rus kayıplarını açıkladılar!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#ABD
Ukrayna savaşında son durum: ABDden gündeme bomba gibi düşen iddia... Rus kayıplarını açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 14:11

24 Şubat'tan beri süren Ukrayna savaşı can almaya devam ederken ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley'den dünyanın gündemine adeta bomba gibi düşen bir haber geldi. Milley, Rusya'nın kayıplarını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Ruslar Ukrayna'nın Herson kentinden çekileceğini açıkladı.

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Ukrayna savaşında bir dönüm noktası olarak lanse dilen bu gelişmenin yankıları sürerken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi. Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini.

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Ukrayna savaşında son durum: ABDden gündeme bomba gibi düşen iddia... Rus kayıplarını açıkladılar

El değiştiren Yampil Köyü'nde ağar hasar gördüğü için geri bırakılan bir Rus tankı... (Fotoğraf: AP)

Milley, kayıpların boyutunun Moskova ve Kiev’i müzakere masasına oturmaya ikna edebileceğini de söyledi. New York’ta konuşan general, “100 binden fazla Rus askerinin öldüğü ya da yaralandığı anlaşılıyor. Aynı sayının Ukrayna tarafında olması muhtemel” dedi.

İki ülke de askeri kayıplara yönelik açıklama yapmıyor. Son günlerde Ukrayna müzakere masasına dönülebileceğine ilişkin sinyaller veriyor.

Ukrayna lideri Zelenski, müzakerelerin devamı için Putin’in görevden alınması gerektiği şartını artık dile getirmiyor.

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KREMLİN SON GÜMCELLEMEYİ EYLÜL AYINDA YAPMIŞTI

Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı

Orgeneral Mike Milley, Herson’dan çekilmeye ilişkin de emareler olduğunu söyledi.

Rusya’nın 20 - 30 bin arasında askerinin şehirde olduğunu kaydeden Milley, “Ben Dinyeper Nehri’nin güneyinde savunma hattı oluşturmak istediklerini düşünüyorum” dedi.

 

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#ABD

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