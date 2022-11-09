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Son dakika: Rusya duyurdu! İlhak ettiği Herson'dan çekiliyor

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#Rusya#Ukrayna#Herson
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 18:42

Rusya, Ukrayna’dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson kentinden askerlerini geri çekme kararı aldı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya, Ukrayna’dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson kentinden askerlerini geri çekme kararı aldı. Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine dair Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya rapor sundu. Özellikle Herson bölgesine, Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda sorunlar yaşadıklarını kabul eden Surovkin, "Dnipyer Nehri'nin sol yakasında savunma hattı oluşturulmasını öneriyoruz. Bu kolay bir karar değil ama hem askerlerimizin hayatlarını hem de birliklerin savaş kabiliyetlerini kurtaracağız. Birliklerimizin manevraları da en kısa sürede gerçekleşecek" dedi.

Ukrayna ordusunun çok fazla kayıp verdiğini ancak kendilerinin Ukrayna'ya göre daha az kayıp verdiğini savunan Surovkin, "Ukrayna ordusu Ekim ayında 12 binden fazla askeri kayıp verdi. Bizim kayıplarımız Ukrayna ordusunun kayıplarından 7-8 kat daha az. Ağustos ve ekim ayları arasında Ukrayna ordusu Herson bölgesinde 9 bin 500 insanı öldürdü veya yaraladı. Ayrıca Herson bölgesindeki 115 bin kişi çatışma bölgelerinden ayrıldı" dedi. Ukrayna ordusunun Kahovka Barajı'na saldırılar düzenlediğini ve barajdaki riskler nedeniyle hem sivillerin tahliyesinin hem Rus ordusunun çekilmesinin uygun olduğunu belirtti.

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ŞOYGU, GERİL ÇEKİLMEYİ ONAYLADI

Surovkin'in sunduğu rapor sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geri çekilme teklifini kabul etti. Şoygu, "Birliklerin geri çekilmesine başlayın, silahların ve teçhizatların sevkiyatı için tüm güvenlik önlemleri alın" dedi.

Son dakika: Rusya duyurdu İlhak ettiği Hersondan çekiliyor

HERSON VALİ YARDIMCISI TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞTÜ

Rusya'nın geri çekilme kararı öncesi Herson'un Rusya yanlısı Vali Yardımcısı Kirill Stremousov’un geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ukrayna vatandaşı olan Stremousov ise, 28 Eylül'de resmen Rus vatandaşlığına geçmişti.
Herson bölgesi önce Rus askerleri tarafından işgal edilmiş daha sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya yapılan halk referandumu ile Rusya topraklarına katılmıştı.

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#Rusya#Ukrayna#Herson

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